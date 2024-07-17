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Правда о моторных маслах: стоит ли переплачивать?

Эксперты разобрались в качестве моторных масел: что выбрать автолюбителям

1:17
Авто

Начинающие автомобилисты часто задаются вопросом: какое моторное масло использовать? Эксперты с канала Project Farm провели исследование, чтобы выяснить, стоит ли переплачивать за дорогие марки. Для проверки были закуплены образцы моторных масел по цене от 14 до 58 долларов за канистру объёмом 4 литра. Каждый вид масла был отправлен на лабораторное исследование и подвергнут тестам на способность работы при разных температурах.

Эксперты разобрались в качестве моторных масел: что выбрать автолюбителям
Фото: Wikipedia by Dvortygirl is licensed under GNU Free Documentation License

Результаты показали, что все моторные масла соответствуют стандартам SAE и демонстрируют хорошие показатели. Однако разница становится заметной при изменении температурного режима использования. Не всегда самое дорогое масло оказывается лучшим: например, при отрицательных температурах лучше всего себя показало масло из средней ценовой категории.

Стоимость моторного масла обусловлена количеством присадок, которые снижают трение, имеют моющие свойства, стабилизируют состав и вязкость. В итоге эксперты пришли к выводу, что все моторные масла хороши, но в долгосрочной перспективе лучше выбирать более дорогое, так как оно продлит жизнь двигателя.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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