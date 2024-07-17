Автокризис: продажи подержанных автомобилей резко упали

Продажи подержанных авто в России: снижение впервые в этом году

2:19 Your browser does not support the audio element. Авто

В июне 2024 года в России продажи легковых автомобилей с пробегом сократились впервые в этом году. По данным "Автостат", было продано 499,6 тыс. машин, что на 2,6% меньше, чем в мае, и на 0,5% ниже показателя июня 2023 года.

Фото: Wikipedia by Sah68 is licensed under GNU Free Documentation License

До этого рынок демонстрировал рост с февраля. Лидером вторичного рынка остается марка Lada, чьи продажи выросли на 15,7% до 122,8 тыс. ед. Среди иномарок бестселлером стала Toyota, хотя её перепродажи снизились на 14,7% до 51,5 тыс. ед. Третье и четвертое место заняли Kia и Hyundai. Продажи подержанных Kia увеличились на 1,5% до 29,1 тыс. авто, а Hyundai сократились на 2,5% до 27,7 тыс. штук. Замыкает ТОП-5 Nissan, чьи перепродажи снизились на 10,7% до 23,8 тыс. ед.

В модельном рейтинге лидирует Lada 2107, перепродажи которой выросли на 34,4% до 11,2 тыс. машин. На второе и третье место поднялись Kia Rio (рост на 9,3% до 10,5 тыс. ед.) и Hyundai Solaris (рост на 4,4% до 10,1 тыс. ед.). Четвёртое место заняла Lada Samara с результатом почти в 10 тыс. авто, что на 1,5% выше, чем годом ранее. Пятое место у Ford Focus, чьи перепродажи сократились на 12,2% до 9,3 тыс. ед. За первое полугодие 2024 года в России было реализовано 2,7 млн подержанных машин, что на 0,2% меньше, чем в прошлом году.