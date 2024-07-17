Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
"Сделал одно дело": фанатик, стрелявший в Дональда Трампа заранее планировал убийство
Как выбрать идеальный цвет для детской комнаты
На Кубани сокращают сферы для работы мигрантов
Как приготовить капусту с картофелем и удивить близких
Событие Apple в Нью-Йорке: новшества в игровом опыте на iOS устройствах
Как без труда быстро прореживать морковь на грядке
Telegraph: Клопп не согласился стать тренером сборной Англии по футболу
Какие украшения и аксессуары добавляют лишних лет: избегайте этих ошибок
Зеленский предложил лишать государственных наград за поддержку России
Автокризис: продажи подержанных автомобилей резко упали

Продажи подержанных авто в России: снижение впервые в этом году

2:19
Авто

В июне 2024 года в России продажи легковых автомобилей с пробегом сократились впервые в этом году. По данным "Автостат", было продано 499,6 тыс. машин, что на 2,6% меньше, чем в мае, и на 0,5% ниже показателя июня 2023 года.

Продажи подержанных авто в России: снижение впервые в этом году
Фото: Wikipedia by Sah68 is licensed under GNU Free Documentation License

До этого рынок демонстрировал рост с февраля. Лидером вторичного рынка остается марка Lada, чьи продажи выросли на 15,7% до 122,8 тыс. ед. Среди иномарок бестселлером стала Toyota, хотя её перепродажи снизились на 14,7% до 51,5 тыс. ед. Третье и четвертое место заняли Kia и Hyundai. Продажи подержанных Kia увеличились на 1,5% до 29,1 тыс. авто, а Hyundai сократились на 2,5% до 27,7 тыс. штук. Замыкает ТОП-5 Nissan, чьи перепродажи снизились на 10,7% до 23,8 тыс. ед.

В модельном рейтинге лидирует Lada 2107, перепродажи которой выросли на 34,4% до 11,2 тыс. машин. На второе и третье место поднялись Kia Rio (рост на 9,3% до 10,5 тыс. ед.) и Hyundai Solaris (рост на 4,4% до 10,1 тыс. ед.). Четвёртое место заняла Lada Samara с результатом почти в 10 тыс. авто, что на 1,5% выше, чем годом ранее. Пятое место у Ford Focus, чьи перепродажи сократились на 12,2% до 9,3 тыс. ед. За первое полугодие 2024 года в России было реализовано 2,7 млн подержанных машин, что на 0,2% меньше, чем в прошлом году.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Время начала тектонических процессов на Земле удивило ученых

Ученые из Института геологии и геофизики Китайской академии наук уточнили время начала тектонических движений литосферных плит Земли.

PNAS: тектоника Земли запустилась более 4 млрд лет назад
В Европе начали отказываться от строительства СПГ-терминалов из-за российского газа
Berliner Zeitung: в Европе отказывают от СПГ-терминалов из-за российского газа
Сводка с фронта: в Волчанске начали сдаваться боевики ВСУ, призванные из тюрем, наступление на Торецк
Как приготовить "Оливье" во сто крат вкуснее: один ингредиент освежит вкус салата
Украинцы массово поджигают машины ТЦК и мечтают об ударах ВКС РФ по военкоматам Любовь Степушова Голодовка может спасти от смерти Сергей Лебедев Покушение на Трампа станет ещё одной загадкой истории Андрей Николаев
Необычная и питательная: вкусная окрошка на квасе с двумя нестандартными ингредиентами
Владелец АЗС раскрывает секрет: как залить полный бак топлива без остановок
Как поливать помидоры в жару и не загубить урожай: очень осторожно
Как поливать помидоры в жару и не загубить урожай: очень осторожно
Последние материалы
DMN: ученые нашли в мозге источник креативности
Эксперт рассказал, как предотвратить потерю багажа в аэропорту
Страховщики должны выплатить 112 млн.$ за сгоревший НПЗ
Адиев: Вылет "Ахмата" из РПЛ стал бы ударом по самолюбию
Имущество производителя "Хортиця" национализировали
Косметолог Давыдова: как правильно использовать сыворотки для лица
Стало известно, как понять, что кошка болеет
The Guardian: глобальное потепление угрожает интернету
В России из-за жары может произойти сокращение урожая овощей
Что делать при утере багажа в аэропорту
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников