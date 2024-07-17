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Неожиданные лидеры: какие авто продаются в России через параллельный импорт?

Опубликована статистика продаж автомобилей марок, покинувших российский рынок

1:25
Авто

Сайт Drom. ru опубликовал статистику продаж автомобильных марок, которые прекратили официальные поставки машин в РФ. Некоторые бренды полностью ушли с российского рынка, другие приостановили поставки, сохранив представительства, дилерскую сеть и официальный сервис. Запасы машин, ввезённых до 2022 года, уже закончились, и теперь такие автомобили поставляют в Россию по схеме параллельного импорта.

Опубликована статистика продаж автомобилей марок, покинувших российский рынок
Фото: Wikipedia by IFCAR, PDM

Лидером неофициальных поставок стала марка Toyota: во втором квартале 2024 года в России было продано 3 374 автомобиля этой компании. Второе место заняла Kia с показателем 3 123 автомобиля, замыкает тройку лидеров бренд BMW с 2 891 проданным автомобилем.

Также во втором квартале в РФ были поставлены машины следующих марок, покинувших наш рынок официально: Hyundai — 2 637 ед., Mercedes-Benz — 1 660 ед., Volkswagen — 1 171 ед., Mazda — 982 ед., Audi — 740 ед. Это свидетельствует о том, что российский рынок остается привлекательным для многих автомобильных брендов, несмотря на официальное прекращение поставок.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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