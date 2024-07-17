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Секреты автоэксперта: как остановить агрессивных водителей на дорогах

Как бороться с автохамами: советы эксперта

1:41
Авто

Каждый водитель сталкивался с агрессивными водителями, которые нарушают правила, подрезают и пытаются "проучить" других участников дорожного движения. В беседе с корреспондентом Общественной службы новостей автоэксперт Владимир Сажин поделился мнением о том, как справляться с автохамами и возможно ли уменьшить их количество на дорогах.

Как бороться с автохамами: советы эксперта
Фото: freepik.com by pvproductions, PDM

По мнению Сажина, важно начать с саморефлексии: возможно, вы сами являетесь агрессивным водителем. Многие дорожные конфликты возникают из-за отсутствия культуры вождения и уважения к другим участникам движения. Например, едущие медленно водители, залипая в телефоне, создают помехи для других, что провоцирует агрессию. В таких случаях Сажин советует уступать дорогу, чтобы не создавать конфликты. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Если же столкновение неизбежно и агрессивный водитель пытается "проверить тормоза" или прижимает вас к обочине, автоэксперт рекомендует не выходить из машины и включить камеру телефона, чтобы остудить пыл оппонента.

Сажин предостерегает от физического конфликта, поскольку это может привести к серьезным последствиям, включая разбирательства с правоохранительными органами. Лучше дать агрессивному водителю выпустить пар и не провоцировать его на дальнейшие действия.

Эксперт также отметил, что самооборона возможна только в случае уверенности в своих силах и знании своих габаритов, но даже в таких случаях лучше избегать конфликта. Главное — не усложнять жизнь себе и другим, ведь безопасность на дороге важнее.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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