Эти китайские авто заставят вас забыть о скучной езде: ТОП-5 мощных моделей

ТОП-5 драйверских китайских автомобилей на российском рынке

После ухода европейских и японских производителей с российского рынка, китайские автомобили заняли их место. Хотя многие модели из Китая утилитарны и предназначены для повседневных поездок, редакция журнала 110 km. ru нашла пять автомобилей, способных удивить любителей активной езды.

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Lada Granta Sport: доступный вариант с доработанным 1,6-литровым мотором на 118 л. с. и спортивной подвеской. Стартовая цена — от 1 423 000 рублей.

Omoda S5 GT: седан с ярким дизайном и двигателем на 150 л. с., разгоняющийся до 100 км/ч за 7,5 секунд. Начальная цена — 2 189 900 рублей.

Geely Tugella: кроссовер с 2,0-литровым турбомотором на 238 л. с. и 8-ступенчатым автоматом. Разгон до 100 км/ч за 6,9 секунд. Цена — от 3 649 990 рублей.

Evolute i-Jet: электрический кроссовер с двухмоторной установкой мощностью 585 л. с., разгоняющийся до 100 км/ч за 3,7 секунды. Цена с учетом субсидий — 4 995 000 рублей.

MG Cyberster: электрический родстер с мощностью 544 л. с. и разгон до 100 км/ч за 3,2 секунды. Красная кнопка активирует экстремальный режим езды.

Эти модели выделяются своими характеристиками и предлагают водителям более захватывающий опыт на дорогах.