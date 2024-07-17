Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперты рассказали, как поливать помидоры в жару
Начальник отдела страховой компании обвинён в мошенничестве на 13 млн рублей
Мария Голубкина подтвердила, что Андрей Миронов является её отцом
Салат из молодой капусты: хрустящий, освежающий и малокалорийный
PNAS: тектоника Земли запустилась более 4 млрд лет назад
Турагент Кислова: в Таиланде можно отдохнуть за 145-155 тысяч рублей
С 1 августа пять категорий граждан получат повышенные пенсии
Косметическое голодание: что произойдет с вашей кожей без косметики
Почему нельзя проливать бензин на автомобиль: советы от экспертов
Эти китайские авто заставят вас забыть о скучной езде: ТОП-5 мощных моделей

ТОП-5 драйверских китайских автомобилей на российском рынке

Авто

После ухода европейских и японских производителей с российского рынка, китайские автомобили заняли их место. Хотя многие модели из Китая утилитарны и предназначены для повседневных поездок, редакция журнала 110 km. ru нашла пять автомобилей, способных удивить любителей активной езды.

ТОП-5 драйверских китайских автомобилей на российском рынке
Фото: commons.wikimedia.org by Ilya Plekhanov, CC BY 4.0
  • Lada Granta Sport: доступный вариант с доработанным 1,6-литровым мотором на 118 л. с. и спортивной подвеской. Стартовая цена — от 1 423 000 рублей.
  • Omoda S5 GT: седан с ярким дизайном и двигателем на 150 л. с., разгоняющийся до 100 км/ч за 7,5 секунд. Начальная цена — 2 189 900 рублей.
  • Geely Tugella: кроссовер с 2,0-литровым турбомотором на 238 л. с. и 8-ступенчатым автоматом. Разгон до 100 км/ч за 6,9 секунд. Цена — от 3 649 990 рублей.
  • Evolute i-Jet: электрический кроссовер с двухмоторной установкой мощностью 585 л. с., разгоняющийся до 100 км/ч за 3,7 секунды. Цена с учетом субсидий — 4 995 000 рублей.
  • MG Cyberster: электрический родстер с мощностью 544 л. с. и разгон до 100 км/ч за 3,2 секунды. Красная кнопка активирует экстремальный режим езды.

Эти модели выделяются своими характеристиками и предлагают водителям более захватывающий опыт на дорогах.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Укроп в июле: как успешно посеять и вырастить ароматную зелень

Укроп - один из самых популярных и полезных овощей на наших участках. Многие огородники высаживают эту культуру несколько раз за сезон, чтобы иметь свежую зелень в течение всего лета. И июль как раз является оптимальным временем для очередного посева укропа.

Секреты июльского посева укроп
Самая красивая внучка Никиты Михалкова вышла замуж
Стало известно о свадьбе самой красивой внучки Михалкова: 21-летняя Наташа вышла замуж
Сводка с фронта: началась масштабная Торецкая операция, Киев применил боевые отравляющие вещества
Растрогают вас до слёз: топ-3 самых милых пород кошек
На Харьковском направлении можно подвести промежуточные итоги Дмитрий Плотников Мужчины и женщины: мужской ум, счастье, любовь и ревность Сергей Лебедев При Вэнсе Россия будет пользоваться уважением США, так как "ударила сильно" Любовь Степушова
Как обрезать и подкормить розы в июле, чтобы они порадовали пышным цветением
Садальский оценил троллинг дочери Киркорова в адрес звёздного отца: "Есть вопросики"
Легко вступят в схватку с собакой: самые отважные кошки в мире
Легко вступят в схватку с собакой: самые отважные кошки в мире
Последние материалы
Как создать идеальную гардеробную в небольшой квартире
Анджелина Джоли испытывает финансовые трудности
Советы, как избавиться от тёмных пятен на листьях растений
Ягодный квас: освежает, витаминизирует и отлично утоляет жажду
Термальная вода: что это и почему она необходима для вашей кожи
Обнаружены уникальные характеристики ранее не изученного белка
Принц Уильям сказал слова благодарности тренеру Саутгейту
Что делать, если кошка перестала есть?
Регионы проработают предложения по улучшению железнодорожной сети на Северном Кавказе
Fallout: London может быть недоступен для пользователей Epic Games Store
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников