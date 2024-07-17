Разлив бензина на авто: скрытые опасности, о которых вы не знали

Почему нельзя проливать бензин на автомобиль: советы от экспертов

1:28 Your browser does not support the audio element. Авто

Из-за небрежности водителей на заправках часто возникают проблемы, такие как оторванные заправочные пистолеты, повреждения бамперов и дверей, а иногда даже пожары. Большинство водителей стараются быть внимательными при заправке на АЗС, но часто забывают о потенциальных проблемах, таких как случайный разлив топлива на кузов автомобиля. Директор сетевой АЗС в интервью порталу njcar. ru рассказал, почему проливать бензин на машину опасно.

Фото: commons.wikimedia by Рама, CC BY-SA 2.0

Иногда водители или работники АЗС нечаянно разливают остатки топлива на места, где находится горловина бензобака или на заднее крыло автомобиля. Если эти разливы не убираются немедленно, возникает риск возгорания от случайной искры или неосторожного обращения с огнем. Бензин также обладает свойствами растворителя и может частично разрушить защитный слой лака на автомобиле. Длительное воздействие бензина на лакокрасочное покрытие может привести к заметным пятнам, коррозии металла и изменению цвета крыла.

Чтобы избежать подобных проблем, важно следить за действиями персонала АЗС. Если бензин случайно разлит на крыло автомобиля, срочно переместите машину на автомойку и промойте люк бензобака и область крыла водой с моющим средством. Если виноват заправщик, он обязан устранить последствия и возместить расходы.