Почему лужи на дорогах могут быть опаснее зимнего гололеда

Опасные лужи: почему нельзя проезжать через воду на высокой скорости

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Летом лужи на дорогах могут стать не менее опасными, чем гололед зимой. Многие водители просто не обращают внимания на них, пролетая сквозь лужи на полной скорости, что очень рискованно. Лужи бывают разного размера и глубины, что делает их особенно опасными. Представитель ГАИ в интервью порталу njcar.ru рассказал, почему лужи категорически запрещено проезжать на скорости.

Фото: openverse by State Farm, CC BY 2.0

Оптимальная скорость для безопасного прохождения глубокой лужи не должна превышать 10 км/ч. Основная угроза в таком случае - аквапланирование, когда между шиной автомобиля и дорожным покрытием образуется тонкая водная пленка, что приводит к потере сцепления с дорогой и увеличивает риск заноса и серьезного ДТП. Большие лужи на дороге могут скрывать ямы, кочки, открытые канализационные люки и другие опасные предметы. Проезд по таким преградам на большой скорости может привести к серьезным повреждениям автомобиля.

Промокшая электропроводка - это одна из меньших бед, которые могут возникнуть. Гораздо опаснее - гидроудар. Если вода попадет в воздухозаборник и затем в цилиндр, это может вызвать резкий подъем давления и сильный удар поршня, что потребует дорогостоящего капитального ремонта двигателя. Намокшие тормозные колодки также становятся проблемой, так как они требуют высыхания для нормального функционирования. При низкой скорости это легко сделать, но на высокой скорости тормоза могут не сработать должным образом в случае аварийной ситуации.

Кроме того, мчащийся по лужам автомобиль может окатить грязной водой прохожих на тротуаре, что создает дополнительные неприятности и может вызвать агрессивную реакцию со стороны пострадавших.