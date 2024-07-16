Вот за какие опасные нарушения вас не могут оштрафовать инспекторы ГИБДД

Опасные нарушения ПДД без штрафов: что нужно знать водителям

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Многие водители уверены, что каждое пренебрежение правилами дорожного движения влечет штрафные санкции по КоАП. Однако это не всегда так. Автоюрист в интервью порталу njcar. ru рассказал о нескольких опасных нарушениях ПДД, за которые инспекторы ГИБДД пока не могут штрафовать водителей.

Фото: Официальный телеграм-канал ГИБДД России

Одним из таких нарушений является пренебрежение пунктом 2.3.4 ПДД, который требует от водителей в случае вынужденной остановки или ДТП за пределами населенных пунктов в темное время суток или при плохой видимости носить световозвращающие элементы — куртку, жилет или жилет-накидку. За это нарушение в Административном кодексе нет никаких штрафов.

Ежедневно происходит множество аварий из-за игнорирования водителями пункта 9.10 ПДД, который требует соблюдения безопасной дистанции до транспортного средства впереди, чтобы избежать возможного столкновения. Однако за это нарушение пока нет предусмотренного наказания.

Пункт 9.11 ПДД требует от водителей транспортных средств, длина которых превышает 7 метров, поддерживать достаточную дистанцию для безопасного обгона на дорогах вне населенных пунктов с двусторонним движением. За его нарушение также не предусмотрены штрафы.

На дорогах часто встречаются так называемые "учителя", которые наказывают других водителей, резко тормозя перед ними. Пункт 10.5 ПДД запрещает создавать помехи другим участникам движения путем излишне медленного движения или резких торможений без реальной угрозы. Однако за такие действия в КоАП нет предусмотренных штрафов.

Пункт "Опасное вождение", описанный в пункте 2.7 ПДД, также остается безнаказанным, поскольку доказать, что водитель совершил такое нарушение, крайне сложно.