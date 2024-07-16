Владелец АЗС раскрывает секрет: как залить полный бак топлива без остановок

Почему заправочный пистолет отключается преждевременно и как этого избежать

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Многие автовладельцы сталкиваются с проблемой, когда заправочный пистолет автоматически отключается, хотя бак заполнен лишь частично. Причин этого может быть несколько: неправильное положение пистолета, нарушение вентиляции заливной горловины или неисправность защитного клапана в баке. Владелец АЗС рассказал порталу njcar. ru, как правильно заправлять автомобиль и избежать подобных проблем.

Фото: commons.wikimedia by Рама, CC BY-SA 2.0

Начинающие водители часто неправильно вставляют заправочный пистолет, не до конца нажимая металлический рычаг или вставляя его под неправильным углом, что приводит к автоматическому отключению подачи топлива. Если пистолет находится в правильном положении, а заправка все равно прерывается, это может быть связано с забитой или изогнутой трубкой абсорбера, которая отвечает за вентиляцию заливной горловины. В этом случае необходимо провести прочистку, продувку, выправку или замену трубки.

Еще одна причина преждевременного отключения пистолета — неисправность защитного клапана, расположенного внутри бака, который может не работать должным образом. Проблемы могут возникать и на самой заправочной станции из-за неисправного оборудования. Для точного выявления источника проблемы рекомендуется попробовать заправиться на другой АЗС.

Чтобы избежать преждевременного отключения пистолета, можно уменьшить скорость подачи топлива, установив фиксатор ручки в среднее положение, либо регулировать подачу вручную. Также можно вставить небольшую монетку между курком и корпусом пистолета для медленного наполнения. Если причина в перегнувшемся патрубке, следует изменить положение пистолета.