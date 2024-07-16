Россияне чаще всего ввозят из-за границы немецкие автомобили

Основатель компании «РоговМобиль» Дмитрий Рогов рассказал «Газете.ru», что некоторые подержанные автомобили по-прежнему выгодно ввозить в Россию из-за границы.
Речь идёт о таких марках, как BMW, Mercedes-Benz и Audi, а также корейских кроссоверах сегмента масс-маркета. По словам эксперта, россияне чаще всего заказывают именно немецкие машины. Среди них популярны как кроссоверы, так и седаны — BMW 3 Series и 5 Series, Audi A4, Mercedes-Benz E-Class.
Что касается сегмента масс-маркет, то здесь лидируют кроссоверы из Южной Кореи — Hyundai и Kia. В основном это автомобили с небольшим пробегом (50–60 тысяч километров) и возрастом 3–4 года. Стоимость таких машин начинается от 2 млн рублей со всеми сборами.
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