Россияне чаще всего ввозят из-за границы немецкие автомобили

Эксперт рассказал, какие автомобили выгодно завозить из-за рубежа

0:58 Your browser does not support the audio element. Авто

Основатель компании «РоговМобиль» Дмитрий Рогов рассказал «Газете.ru», что некоторые подержанные автомобили по-прежнему выгодно ввозить в Россию из-за границы.

Фото: wikipedia by Kārlis Dambrāns, CC BY 2.0

Речь идёт о таких марках, как BMW, Mercedes-Benz и Audi, а также корейских кроссоверах сегмента масс-маркета. По словам эксперта, россияне чаще всего заказывают именно немецкие машины. Среди них популярны как кроссоверы, так и седаны — BMW 3 Series и 5 Series, Audi A4, Mercedes-Benz E-Class.

Что касается сегмента масс-маркет, то здесь лидируют кроссоверы из Южной Кореи — Hyundai и Kia. В основном это автомобили с небольшим пробегом (50–60 тысяч километров) и возрастом 3–4 года. Стоимость таких машин начинается от 2 млн рублей со всеми сборами.