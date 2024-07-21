Как лужи на дорогах могут уничтожить ваш автомобиль

Аквапланирование и другие риски вождения в дождь

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Летом, помимо жаркой жары, часто можно встретить дожди, которые приводят к образованию луж на дорогах. Такие препятствия не менее опасны для водителей, чем зимний гололед. Проезжать через лужи без снижения скорости крайне рискованно, поскольку водитель не знает заранее, какого размера и глубины лужа перед ним.

Фото: openverse by State Farm, CC BY 2.0

Как сообщил представитель ГАИ, преодоление лужи на высокой скорости может привести к серьезной аварии. Оптимальная скорость для проезда через лужу составляет 10 км/ч. Главная опасность в такой ситуации — это аквапланирование, которое происходит, когда между шиной автомобиля и дорожным покрытием образуется тонкая водная пленка. Это приводит к потере сцепления, делая поведение автомобиля непредсказуемым и повышая риск заноса.

Еще одна угроза скрывается под самой лужей. Здесь могут быть не только кочки и ямы, но и открытые канализационные люки или острые предметы. Лужа может оказаться настолько глубокой, что это приведет к остановке автомобиля. В лучшем случае промокнет электропроводка, в худшем — произойдет гидроудар, требующий дорогостоящего ремонта двигателя. Кроме того, стоит помнить о промокших тормозных колодках. Опытные водители знают, что в этом случае нужно несколько раз нажать на педаль тормоза, что сложно сделать на высокой скорости. Наконец, существует риск окатить водой ни в чем не повинных пешеходов.