Не тратьте деньги на автосервис: восстановите рулевую рейку своими руками за 30 минут

Экономим на ремонте: как починить рулевую рейку своими руками

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Подвеска современного автомобиля представляет собой сложный узел, состоящий из множества элементов и вспомогательных деталей. Одним из ключевых компонентов является рулевая рейка, которая может выйти из строя, доставляя немало проблем автовладельцам. При этом не все автолюбители знают, что в некоторых случаях ее можно починить самостоятельно.

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Безусловно, ремонт в автосервисе или полная замена также являются способами восстановления. Однако это достаточно затратное мероприятие. Самостоятельный ремонт рулевой рейки не требует много времени и доступен каждому автолюбителю. Процесс ремонта прост и не потребует больших усилий. Главное, иметь немного свободного времени и пространства.

Прежде всего, необходимо определить, не истек ли срок службы рулевой рейки из-за длительной эксплуатации. Для этого нужно добраться до самой детали и проверить люфт. Если он не превышает 15-20 градусов, беспокоиться о больших финансовых затратах не стоит. В этом случае достаточно подтянуть соответствующий регулировочный болт.

Найти механизм несложно, так как он расположен возле рулевого вала и соединен с ним с помощью пластиковой втулки через пружину. После того как вы доберетесь до этого элемента, можно приступать к регулировке. Важно не перетянуть болт, чтобы не вызвать дополнительных проблем. Лучше затягивать его постепенно, проверяя в перерывах, как вращается рулевое колесо.

Если руль начинает вращаться туго, значит, болт перетянут, и его следует немного ослабить. Важно понимать, что этот процесс решит проблему лишь на некоторое время. Если рулевая рейка продолжает давать о себе знать, в конечном итоге все равно потребуется значительный ремонт. Экономить на этом нет смысла.

Этот компонент подвески отвечает за безопасность автомобиля. Откладывая ремонт, автовладелец увеличивает риск попасть в ДТП. Не стоит рисковать, так как в будущем это может привести к еще более серьезным затратам на ремонт. Если на рулевой рейке появился люфт, ее не обязательно сразу менять, но необходимо регулярно проверять ее состояние при каждом ТО, уделяя особое внимание диагностике подвески.