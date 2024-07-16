Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врачи спасли жителя Истры с ножевым ранением в сердце
"Сумерки бога": ЧЕ-2024 оказался провальным для Криштиану Роналду
Юрист: более миллиона россиян имеют статус банкротов
Актёр Гоша Куценко рассказал о работе над фильмом "Красный шёлк"
Nature: на Луне нашли подземную пещеру, пригодную для строительства убежища
Кинологи рассказали, как перевозить большую собаку
Врач Хабибулина: желтуха и сосудистые звёздочки - симптомы болезней печени
Патриарх Кирилл заявил, что канонизация Ивана Грозного невозможна
Григорий Лепс рассказал, как отметил свой день рождения с юной невестой
За какие запчасти автовладельцы отдают больше всего денег

Автостат назвал запчасти, на которые автовладельцы тратят денег больше всего

1:11
Авто

Эксперты агентства "АВТОСТАТ" сообщили, что объем вторичного рынка автозапчастей для легковых авто в 2023 году составил 27,2 миллиарда долларов США.

Автостат назвал запчасти, на которые автовладельцы тратят денег больше всего
Фото: Wikipedia by Stiopa, CC BY-SA 3.0

По данным исследования, самую большую долю в структуре вторичного рынка автокомпонентов занимают шины — 14% от общего объема рынка запчастей.

На втором месте находятся детали подвески (8,8% от рынка), на третьем — масла (7,8%).

Также в топ-10 групп автокомпонентов по доле рынка вошли запчасти тормозной системы (5,6%), детали электрооборудования (3,9%), фильтры (3,8%), элементы трансмиссии (3,7%) и рулевого управления (3,6%), кузовные детали (3,2%), аккумуляторы (2,6%).

В общей сложности эти десять групп составили 57% от общего объема рынка автокомпонентов и запчастей для легковых автомобилей в России в прошлом году.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Актёр Станислав Садальский оценил огромный дворец Елены Малышевой в США

Станислава Садальского впечатлила резиденция ведущей шоу "Жить здорово" Елены Малышевой в пригороде Нью-Йорка за 6,5 миллионов долларов.

Садальский высказался о дворце Елены Малышевой в США
4 причины скручивания листьев помидоров
У помидоров могут скручиваться листьям по четырём причинам
Молодая жена Евгения Петросяна объяснила, на что ей не жалко тратить деньги
Как кефиром поливать помидоры: советы и рекомендации
Пока Украина воюет с Россией, ей можно хамить даже крупным игрокам Дмитрий Плотников При Вэнсе Россия будет пользоваться уважением США, так как "ударила сильно" Любовь Степушова
Нежные пирожки с яблоками: замешиваем для них тесто по удачному секретному рецепту
Откройте секрет совершенной кожи: почему сода идеальный союзник в борьбе с чёрными точками?
Как с помощью риса увеличить урожай огурцов в несколько раз: об этом многие не слышали
Как с помощью риса увеличить урожай огурцов в несколько раз: об этом многие не слышали
Последние материалы
Пока Украина воюет с Россией, ей можно хамить даже крупным игрокам
Сергей Лавров призвал соблюдать баланс интересов при решении украинского конфликта
PNAS: изменение климата привело к увеличению продолжительности дня
В Британии рассказали о победе-пустышке Uniper над "Газпромом"
Леонид Холод: в сельском хозяйстве есть дыра, которую нужно залатывать
Михаил Мишустин приказал оптимизировать условия для молодёжи на Кавказе
Белорус сорвался в Кабардино-Балкарии
Nintendo тизерит новый хоррор с жутковатым антуражем и возрастным рейтингом PEGI 18+
В Германии закрыли журнал за интервью с Марией Захаровой
В Белгородской области запрещается въезд в ряд приграничных посёлков
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников