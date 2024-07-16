За какие запчасти автовладельцы отдают больше всего денег

Автостат назвал запчасти, на которые автовладельцы тратят денег больше всего

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Эксперты агентства "АВТОСТАТ" сообщили, что объем вторичного рынка автозапчастей для легковых авто в 2023 году составил 27,2 миллиарда долларов США.

Фото: Wikipedia by Stiopa, CC BY-SA 3.0

По данным исследования, самую большую долю в структуре вторичного рынка автокомпонентов занимают шины — 14% от общего объема рынка запчастей.

На втором месте находятся детали подвески (8,8% от рынка), на третьем — масла (7,8%).

Также в топ-10 групп автокомпонентов по доле рынка вошли запчасти тормозной системы (5,6%), детали электрооборудования (3,9%), фильтры (3,8%), элементы трансмиссии (3,7%) и рулевого управления (3,6%), кузовные детали (3,2%), аккумуляторы (2,6%).

В общей сложности эти десять групп составили 57% от общего объема рынка автокомпонентов и запчастей для легковых автомобилей в России в прошлом году.