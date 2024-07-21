Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как приготовить кофе на безлактозном молоке
Сколько тратят российские туристы на осмотр достопримечательностей?
Adidas принес извинения за рекламную кампанию с участием Беллы Хадид
Российские ученые смогли добыть керамику из отходов угольных ТЭС
Трихолог Курская про перхоть: что это и как с ней бороться
Что делать, если начали желтеть огуречные листья
Везкие причины, которые помогут ничего не забыть в дорогу
Излюбленный певец олигархов Меладзе столкнулся с отсутствием предложений
Ущерб от урагана на Юкатане оценивается примерно в 2 млрд.$
Вы тоже страдаете от преждевременного отключения пистолета на заправке? Узнайте, в чём дело

Что делать, если пистолет для заправки отключается слишком рано

1:37
Авто

У многих автовладельцев возникает ситуация, когда пистолет для заправки отключается в автоматическом режиме, хотя в баке еще есть место. Причины могут быть разными: от действий водителя до неисправностей в баке или оборудовании автозаправочной станции, объяснил владелец сетевой АЗС. Он также предложил рекомендации по заполнению бака в таких случаях.

Что делать, если пистолет для заправки отключается слишком рано
Фото: openverse by Michael Kappel, CC BY-NC 2.0

Часто проблема возникает из-за неправильно вставленного пистолета. Если металлический рычаг не полностью нажат или пистолет вставлен под неправильным углом, срабатывает защитный механизм, предназначенный для приостановки подачи топлива.

Если пистолет установлен правильно, но подача топлива все равно прерывается, возможно нарушение вентиляции заливной горловины. В ней проходит тонкая трубка диаметром около 10 миллиметров, которая может забиться или изогнуться. Решить проблему можно, выправив или заменив трубку. В некоторых случаях потребуется замена заливной горловины. Иногда проблема заключается в защитном клапане, установленном для случаев ДТП. Он может неправильно срабатывать, что приводит к преждевременной остановке заправки.

Также причиной может быть неисправность оборудования на АЗС. В таком случае стоит попробовать заправиться на другой станции. Эксперт рекомендует уменьшить скорость подачи топлива: установить фиксатор на среднем положении или заправлять вручную, держа курок на минимуме. Можно также использовать монетку, чтобы снизить скорость подачи топлива.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
От какого сорняка не стоит избавляться на даче: ни в коем случае его не трогайте

Предлагаем узнать, какой сорняк не стоит убирать на дачном участке.

Назван сорняк, от которого нельзя избавляться на даче
Опытный тренер рассказал, чем полезны отжимания
Чем полезны отжимания: никто и не подумал бы
Эта порода считается королевой среди мурлык: самая красивая порода кошек в мире
Рецепт для крупных и сладких корнеплодов: лучшая подкормка для моркови в июле
Прорыв российских войск у Прогресса был осуществлён всего за двое суток Дмитрий Плотников Спикер Думы Володин сообщил о 25 законопроектах по ужесточению миграции Любовь Степушова История медицины: если ложь идёт на пользу больному, можно и соврать Сергей Лебедев
Как омолодить кожу за неделю: советы эксперта
Заливной пирог с яйцом и зелёным луком: готовится быстро, ничуть не хуже дрожжевых
Что делать, если томаты цветут, а завязей нет? Решаем проблему быстро и легко
Что делать, если томаты цветут, а завязей нет? Решаем проблему быстро и легко
Последние материалы
Ущерб от урагана на Юкатане оценивается примерно в 2 млрд.$
Советы по приготовлению вкусного риса
Топ пород собак, которые не любят людей
Нужно ли поливать картофель во время цветения и после
Российские журналисты получили запрет на освещение Олимпиады в Париже
Фитнес-тренер Федорова: как часто нужно тренироваться, чтобы увидеть результат
Новый AMD Radeon Software Adrenalin 24.7.1 поддерживает Zenless Zone Zero
Эксперты назвали напитки для водителей в жару
"Ярославский радиозавод" завершил создание вспомогательной машины для "Роскосмоса"
Не делайте эту ошибку: продукты, которые нельзя хранить в холодильнике
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников