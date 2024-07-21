Вы тоже страдаете от преждевременного отключения пистолета на заправке? Узнайте, в чём дело

Что делать, если пистолет для заправки отключается слишком рано

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У многих автовладельцев возникает ситуация, когда пистолет для заправки отключается в автоматическом режиме, хотя в баке еще есть место. Причины могут быть разными: от действий водителя до неисправностей в баке или оборудовании автозаправочной станции, объяснил владелец сетевой АЗС. Он также предложил рекомендации по заполнению бака в таких случаях.

Фото: openverse by Michael Kappel, CC BY-NC 2.0

Часто проблема возникает из-за неправильно вставленного пистолета. Если металлический рычаг не полностью нажат или пистолет вставлен под неправильным углом, срабатывает защитный механизм, предназначенный для приостановки подачи топлива.

Если пистолет установлен правильно, но подача топлива все равно прерывается, возможно нарушение вентиляции заливной горловины. В ней проходит тонкая трубка диаметром около 10 миллиметров, которая может забиться или изогнуться. Решить проблему можно, выправив или заменив трубку. В некоторых случаях потребуется замена заливной горловины. Иногда проблема заключается в защитном клапане, установленном для случаев ДТП. Он может неправильно срабатывать, что приводит к преждевременной остановке заправки.

Также причиной может быть неисправность оборудования на АЗС. В таком случае стоит попробовать заправиться на другой станции. Эксперт рекомендует уменьшить скорость подачи топлива: установить фиксатор на среднем положении или заправлять вручную, держа курок на минимуме. Можно также использовать монетку, чтобы снизить скорость подачи топлива.