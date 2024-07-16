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Грузовые автомобили поколения К5 представлены ПАО "КАМАЗ"

КАМАЗ выпустил два новых грузовых автомобиля поколения К5

1:29
Авто

КАМАЗ-54902 и КАМАЗ-65658 — новые модели грузовиков, спроектированные для перевозки грузов на короткие расстояния между городами, сообщает "Движок"

КАМАЗ выпустил два новых грузовых автомобиля поколения К5
Фото: dvizhok.su by пресс-служба ПАО «КАМАЗ» is licensed under Free More info

Обе машины оснащены двигателем мощностью 400 л. с. от "Кама Дизель".

Кабина КАМАЗ-54902 имеет ширину 2300 мм, низкую крышу и одно спальное место. Высота седельно-сцепного устройства составляет 1150 мм, а нагрузка на него — 11 250 кг. В то время как КАМАЗ-65658 представляет собой универсальный трехосный грузовик.

По словам главного специалиста отдела анализа производства автомобилей Игоря Тиханова, у новых моделей имеется уникальная система выхлопа и нейтрализации отработанных газов, система питания воздухом для двигателя, а также новая подвеска кабины, дизайн кабины и шасси.

Камский автозавод собрал 11 грузовиков КАМАЗ-54902, также планирует произвести 1900 таких машин к концу года. Производство КАМАЗ-65658 развивается несколько медленнее, отметили в компании.


Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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