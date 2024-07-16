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Tuning Open Fest-2024 в ожидании гостей

В Подмосковье пройдёт фестиваль автотюнинга Tuning Open Fest-2024

1:03
Авто

На выставке Tuning Open Fest будут представлены более 170 уникальных автомобилей, пишет Quto.

В Подмосковье пройдёт фестиваль автотюнинга Tuning Open Fest-2024
Фото: freepik.com by senivpetro is licensed under Free More info

Известный художник и автостилист Scaro обещает устроить захватывающее выступление — он украсит семиметровый лимузин своими работами.

Каждый посетитель найдет что-то по своему вкусу. Здесь будут представлены автомобили с агрегатным тюнингом, советская классика, виниловые и аэрографические дизайны, молодежные модели и многое другое. В рамках фестиваля будут награждены победители различных номинаций, таких как "Самый громкий выхлоп" и "Самый оригинальный звук", а также будут определены топ-10 проектов выставки.

Этот год отличается тем, что фестиваль будет стилизован под латиноамериканские вечеринки, с яркой музыкой от диджеев, экзотическими костюмами, танцполом под открытым небом, окруженным автомобильными шедеврами и оригинальными проектами, коктейлями и водными развлечениями.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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