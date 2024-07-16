Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Российские футболистки сыграли вничью с командой КНДР
Артем Можаев: ключевые факторы при выборе АЗС
Врач-дерматовенеролог Прокофьев: что вы не знали о пенках для умывания
Простой рецепт приготовления вкусных тефтелей
Политолог Ищенко: Трамп будет добиваться мира на Украине в интересах США
Названы самые злые породы собак
Бьянку Цензори заметили в экстравагантном наряде
Британия и Китай делят кыргызские сокровища
Microsoft повышает цены на Xbox Game Pass и вводит новый уровень подписки
На российской "ласточке". Путин за рулём Lada Aura приехал на открытие участка трассы М11

Путин за рулём Lada Aura открыл последний участок трассы М11

1:29
Авто

Российский президент Владимир Путин приехал на открытие последнего участка автотрассы М11 — Северного обхода Твери.

Путин за рулём Lada Aura открыл последний участок трассы М11
Фото: Wikipedia by Пресс-служба Президента России, CC BY 4.0

Примечательно, что лидер РФ сделал это, находясь за рулём отечественного авто Lada Aura. Путин во время церемонии отметил, что благодаря открытию нового участка, время в пути в Санкт-Петербург из Москвы теперь сократится почти на час.

Напомним, Lada Aura это премиальный седан, созданный на базе Lada Vesta. Отличается машина увеличенным на 25 см салоном.

Характеристики Lada Aura:

  • длина 4,661 м;
  • ширина 1,764 м;
  • высота 1,496 м;
  • колёсная база 2,66 м;
  • объём двигателя 1,8 л;
  • мощность двигателя 122 л. с.;
  • тип двигателя - бензиновый;
  • коробка передач - вариатор;
  • привод передний;
  • разгон до 100 км/ч 10,2 с;
  • расход топлива 7,8 л на 100 км;
  • максимальная скорость 188 км/ч.

Точная стоимость Lada Aura не называлась, но глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов сообщал, что она будет "выше 2 млн рублей".

Путин за рулём Lada Aura приехал на открытие последнего участка трассы М11
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Актёр Станислав Садальский оценил огромный дворец Елены Малышевой в США

Станислава Садальского впечатлила резиденция ведущей шоу "Жить здорово" Елены Малышевой в пригороде Нью-Йорка за 6,5 миллионов долларов.

Садальский высказался о дворце Елены Малышевой в США
4 причины скручивания листьев помидоров
У помидоров могут скручиваться листьям по четырём причинам
Молодая жена Евгения Петросяна объяснила, на что ей не жалко тратить деньги
Как кефиром поливать помидоры: советы и рекомендации
Только на западных кладбищах Украины будет лежать 1 млн погибших боевиков Дмитрий Плотников Кризис управления в ВСУ нарастает: седьмой комбриг скоро будет снят с должности Любовь Степушова
Откройте секрет совершенной кожи: почему сода идеальный союзник в борьбе с чёрными точками?
Как с помощью риса увеличить урожай огурцов в несколько раз: об этом многие не слышали
Нежные пирожки с яблоками: замешиваем для них тесто по удачному секретному рецепту
Нежные пирожки с яблоками: замешиваем для них тесто по удачному секретному рецепту
Последние материалы
Простой рецепт приготовления вкусных тефтелей
Политолог Ищенко: Трамп будет добиваться мира на Украине в интересах США
Названы самые злые породы собак
Бьянку Цензори заметили в экстравагантном наряде
Британия и Китай делят кыргызские сокровища
Microsoft повышает цены на Xbox Game Pass и вводит новый уровень подписки
Как посадить укроп в июле: советы и рекомендации
Садальский высказался о дочери Киркорова, которая потроллила отца за розовую кофточку
В СПбГУ "измерили" нагрев спор бактерий при падении из космоса
Тренер Фабио Капелло назвал футболиста, который впечатлил своей игрой на Евро-2024
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников