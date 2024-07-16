На российской "ласточке". Путин за рулём Lada Aura приехал на открытие участка трассы М11

Российский президент Владимир Путин приехал на открытие последнего участка автотрассы М11 — Северного обхода Твери.
Примечательно, что лидер РФ сделал это, находясь за рулём отечественного авто Lada Aura. Путин во время церемонии отметил, что благодаря открытию нового участка, время в пути в Санкт-Петербург из Москвы теперь сократится почти на час.
Напомним, Lada Aura это премиальный седан, созданный на базе Lada Vesta. Отличается машина увеличенным на 25 см салоном.
Характеристики Lada Aura:
Точная стоимость Lada Aura не называлась, но глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов сообщал, что она будет "выше 2 млн рублей".
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