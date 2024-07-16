На российской "ласточке". Путин за рулём Lada Aura приехал на открытие участка трассы М11

Путин за рулём Lada Aura открыл последний участок трассы М11

1:29 Your browser does not support the audio element. Авто

Российский президент Владимир Путин приехал на открытие последнего участка автотрассы М11 — Северного обхода Твери.

Фото: Wikipedia by Пресс-служба Президента России, CC BY 4.0

Примечательно, что лидер РФ сделал это, находясь за рулём отечественного авто Lada Aura. Путин во время церемонии отметил, что благодаря открытию нового участка, время в пути в Санкт-Петербург из Москвы теперь сократится почти на час.

Напомним, Lada Aura это премиальный седан, созданный на базе Lada Vesta. Отличается машина увеличенным на 25 см салоном.

Характеристики Lada Aura:

длина 4,661 м;

ширина 1,764 м;

высота 1,496 м;

колёсная база 2,66 м;

объём двигателя 1,8 л;

мощность двигателя 122 л. с.;

тип двигателя - бензиновый;

коробка передач - вариатор;

привод передний;

разгон до 100 км/ч 10,2 с;

расход топлива 7,8 л на 100 км;

максимальная скорость 188 км/ч.

Точная стоимость Lada Aura не называлась, но глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов сообщал, что она будет "выше 2 млн рублей".