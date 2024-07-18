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Простая, но эффективная: почему водители полюбили дыхательную методику "4-7-8"

Дыхательная техника, которая помогает водителям справляться со стрессом

2:54
Авто

Каждый водитель время от времени сталкивается с состоянием стресса за рулем - от волнения перед сложным маневром до раздражения из-за пробок. Для управления такими эмоциями многие опытные автомобилисты обращаются к нехитрой, но весьма эффективной технике под названием "метод 4-7-8". Что это за способ и почему он так полюбился водителям?

Дыхательная техника, которая помогает водителям справляться со стрессом
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Что такое метод 4-7-8?

"Метод 4-7-8" - это простое дыхательное упражнение, которое помогает успокоиться и взять под контроль свое эмоциональное состояние. Его суть заключается в следующем:

  1. Сделайте медленный вдох через нос, считая до 4.
  2. Задержите дыхание, считая до 7.
  3. Медленно выдохните через рот, считая до 8.

Повторите этот алгоритм 4-5 раз. Таким образом, вы будете дышать в определенном ритме, что позволит снизить уровень стресса и тревоги.

Почему это работает?

Эффективность данного метода объясняется простой физиологией. Когда мы испытываем стресс, учащается наше дыхание, что приводит к повышению уровня углекислого газа в крови. Это, в свою очередь, усиливает симптомы стресса - учащенное сердцебиение, напряженность мышц и т.д.

Медленное и глубокое дыхание, предлагаемое в методе 4-7-8, напротив, способствует снижению концентрации углекислого газа в организме. Это приводит к расслаблению и успокоению как физическому, так и психологическому.

Кроме того, такая техника дыхания задействует отделы мозга, ответственные за эмоциональную сферу. Она помогает "переключить" внимание с источника стресса на ритмичное счетное дыхание, что отвлекает и успокаивает.

Почему метод так полюбился водителям?

Для водителей, которым приходится часто сталкиваться с различными стрессовыми ситуациями за рулем, "метод 4-7-8" становится настоящим спасением. Его особенно ценят опытные автомобилисты по нескольким причинам:

  1. Простота и быстрота применения. Упражнение можно выполнять в любой момент, когда вы ощущаете напряжение.
  2. Эффективность. Дыхательная техника действительно помогает восстановить душевное равновесие и взять эмоции под контроль.
  3. Безопасность. В отличие от других антистрессовых методик, "метод 4-7-8" не отвлекает водителя от управления автомобилем.

Поэтому все больше автомобилистов включают этот простой алгоритм дыхания в свой арсенал методов борьбы со стрессом за рулем. Это позволяет им сохранять спокойствие и концентрацию даже в самых напряженных дорожных ситуациях.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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