В ГИБДД присматривается к багажникам на крыше: кому стоит бояться

Эксперты рассказали, к каким багажникам чаще присматриваются

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В России автомобилистов начали пугать новыми слухами: якобы ГИБДД начала проводить рейды на багажники, установленные на крыши машин. Однако бояться этого не всем. Согласно новым требованиям Технического регламента Таможенного союза, вступившим в силу в 2020 году, любые изменения конструкции транспортного средства должны проходить согласования в сертифицированных лабораториях и затем вноситься в документы на автомобиль. Эти изменения включают установку фаркопа, багажника, изменение оптики, замену бамперов на силовые, дооснащение машины лебёдкой и многое другое.

Фото: openverse by Ilya Plekhanov, CC BY-SA 4.0

Хотя это звучит пугающе, большинство законопослушных автомобилистов могут быть спокойны. Однако в некоторых случаях действительно можно попасться на "неправильном" багажнике или иных необязательных аксессуарах. Дело в том, что дополнительное оборудование (например, багажники на крышу) может быть законным, а может и нет. Например, экспедиционные багажники, сваренные в гараже или приобретённые у мелких фирм без сертификатов, вызовут вопросы у полиции, и вполне обоснованно, так как такие изделия часто ненадежны и представляют угрозу для других участников дорожного движения.

Если будут обнаружены незарегистрированные изменения в конструкции транспортного средства, автомобиль будет считаться непригодным к эксплуатации согласно Правилам дорожного движения. ГИБДД вправе потребовать устранить нарушение на месте или в отведённый срок (обычно 10 дней). Невыполнение требований может привести к снятию транспортного средства с учёта и штрафу в размере 500 рублей согласно статье 12.5 КоАП РФ.

Однако наказывать за нормальные (безопасные и сертифицированные) багажники или рейлинги сотрудники ГИБДД права не имеют. Если у вас на автомобиле установлены багажные дуги от известного бренда, бояться нечего. Тем не менее, эксперты рекомендуют возить с собой полный комплект документов на такие товары. Правильные багажники проходят испытания перед производством и гарантируют безопасность при соблюдении правил эксплуатации. Их установка не считается изменением конструкции транспортного средства.

Однако стражи правопорядка могут докопаться до нарушения правил эксплуатации штатного багажника. Вопросы могут возникнуть, если груз не обозначен как негабаритный или есть явный перевес. Например, на некоторых малолитражках на верхнем багажнике нельзя размещать более 70 кг груза, а в большинстве случаев допустимый вес не превышает 100 кг. Допустимая нагрузка указана в инструкции по эксплуатации, и превышение этого веса может привести к повреждению транспортного средства или потере управления.