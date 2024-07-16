Какой лазейкой пользуются особо ушлые обочечники: не попадитесь

Стало известно, чем пользуются обочечники

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Обочечники представляют собой серьезную проблему на российских дорогах. Эти нарушители не только замедляют движение, обгоняя справа и врезаясь в поток, но и подвергают опасности других водителей. Некоторые из них умело используют правовые лазейки, которые существуют в наших ПДД и КоАП. Об одном из таких случаев мы поговорим сегодня.

Фото: Pravda.Ru

Езда по обочине уже не удовлетворяет спешащих дачников и хитрых водителей. Они прибегают к различным уловкам, чтобы избежать серьезных наказаний за своё поведение. Правоохранители научились пресекать простую езду по обочине, особенно на проблемных участках дорог, где часто дежурят наряды ГИБДД и работают автоматические системы фотовидеофиксации. Штраф за такое нарушение составляет всего 1 500 рублей, что мало кого останавливает от соблазна нарушить.

Иногда обочечников становится настолько много, что они начинают ездить по обочине встречного направления. Это должно бы означать неминуемое лишение прав, но нет: хитрые водители используют разрывы в осевой разметке, как бы обгоняя, а затем выезжают на встречную обочину и продолжают движение "против шерсти", возвращаясь в свою полосу перед десятками машин. По российскому КоАП за выезд на полосу встречного движения полагается штраф 5 000 рублей или лишение прав на срок до полугода, но фактически, если нет пересечения сплошной линии, лишение прав не применяется.

Дело в том, что под "полосой встречного движения" понимается часть проезжей части для транспорта. "Обочина" же является элементом дороги, примыкающим к проезжей части, но не являющимся ею. Поэтому ездить по ней, как в попутном, так и в противоположном направлении, нельзя наказывать лишением прав. Штраф за такое нарушение всё тот же — 1 500 рублей (или 750 рублей при оплате в течение 20 дней).

Следует отметить, кому и когда разрешено ездить по обочине. Согласно ПДД, автомобили ездить по обочине не могут — только останавливаться. Нарушение это опасно и часто приводит к ДТП, где виновником будет обочечник. Однако, в редких случаях по обочине могут двигаться мопеды, велосипедисты, сани и гужевой транспорт. У них небольшая скорость, что делает разрешение логичным. Также по обочине может двигаться коммунальный транспорт со спецсигналами.

Для мопедов и велосипедов есть свои уточнения. Велосипедисты старше 14 лет могут пользоваться правой обочиной при отсутствии велодорожек и заторах на дороге. Более молодые велосипедисты должны двигаться по тротуарам и жилым зонам. Мопеды должны ездить по крайней правой части дороги и могут использовать обочину, если не мешают пешеходам.