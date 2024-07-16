Почему при ДТП на трассе нужно как можно быстрее покинуть салон машины

Автоэксперт Ракитин объяснил, как минимизировать риск повторного ДТП на трассе

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На скоростных трассах часто случаются повторные ДТП, когда автомобили врезаются в уже остановившиеся машины участников предыдущей аварии. Главный редактор издания Quto. ru, Максим Ракитин, рассказал, какие действия нужно предпринять в таких ситуациях.

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"Часто бывает так, что после аварии два автомобиля останавливаются, люди рядом с ними решают, фотографируют или заполняют документы. В этот момент неосторожный водитель, превышающий скорость, врезается в уже существующую аварию, нанося серьёзные травмы или убивая людей", — пояснил эксперт.

В случае ДТП, первым делом нужно быстро покинуть автомобиль и выставить знак аварийной остановки на расстоянии 10-15 метров, в пределах видимости.

"Особенно важно в тёмное время суток надеть светоотражающие жилеты, которые должны быть в автомобиле в количестве, соответствующем числу пассажиров", — напомнил Максим Ракитин.

Затем необходимо как можно быстрее отойти от автомобиля в безопасное место. Любые дополнительные действия, такие как снятие клемм или вынос вещей из салона, увеличивают риск повторного ДТП.

"Не нужно это делать, жизнь дороже. Быстро взяли из бардачка жилеты, детей, собаку — и на обочину или за отбойник. Иногда на трассах есть полосы безопасности посередине. Автомобилю уже не помочь, а себя защитить нужно", — подчеркнул эксперт.

Если ДТП произошло ночью и светоотражающих жилетов нет, нужно обозначить своё присутствие на дороге любыми доступными способами.

"Включите фонарики на мобильных телефонах, используйте зажигалки, подожгите газету — сделайте всё, чтобы вас было видно", — советует Ракитин.

Как только водитель и пассажиры находятся в безопасности за пределами трассы, можно сделать необходимые звонки. Вещи из салона и багажника можно забрать позже, резюмировал Максим Ракитин.