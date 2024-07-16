Эксперт раскрывает тайны: как распознать неисправности в подержанных авто за считанные минуты

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Автоэксперт Антюфьев перечислил 12 признаков поломки подержанного автомобиля

1:20
Авто

Глава отдела оценки колесной техники ГК "Альфа-Лизинг" Валерий Антюфьев подчеркнул, что покупка подержанных автомобилей может быть сопряжена с рядом скрытых проблем.

Автоэксперт Антюфьев перечислил 12 признаков поломки подержанного автомобиля
Фото: Wikipedia by James086, CC BY-SA 4.0

Прежде всего, он рекомендует обратить внимание на цвет кузова. Если цвет неоднороден, это может свидетельствовать о ремонте после аварии. Шумы при движении могут указывать на износ подвески и повреждение шаровых опор, особенно если они усиливаются при резких маневрах.

Неравномерный износ шин может быть тревожным сигналом, указывающим на неправильный развал-схождение и деформацию кузова.

Запотевание и влага в салоне могут свидетельствовать о проблемах с системами отопления и вентиляции. Кроме того, необходимо тщательно осмотреть автомобиль, если двери и капот плохо закрываются. Неровные зазоры между кузовными элементами могут указывать на некачественный ремонт после ДТП.

Также следует осмотреть авто на предмет следов коррозии. Эксперт отметил такие признаки, как сильно изношенный салон, неполадки в работе двигателя, проблемы с электрикой и утечки жидкостей. История обслуживания автомобиля должна быть прозрачной, заключил специалист.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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