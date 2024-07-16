Россиянам объяснили ключевую разницу между "роботом" и вариатором

Автоэксперт Васильев разъяснил разницу между "роботом" и вариатором автомобиля

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Основное различие между роботизированной и вариаторной трансмиссиями заключается в их принципе работы, пояснил автоэксперт Егор Васильев в интервью агентству "Прайм".

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По его словам, роботизированная коробка передач по сути представляет собой механическую коробку с сложным узлом сцепления, что в теории обеспечивает быстрое переключение передач практически без потери крутящего момента.

Вариаторная трансмиссия, с другой стороны, больше похожа на классическую автоматическую коробку передач. Часто она совмещена с гидротрансформатором и обеспечивает бесступенчатое изменение передаточного отношения, позволяя поддерживать оптимальные обороты двигателя для максимального крутящего момента.

"Однако, эти различия не влияют на общие проблемы данных трансмиссий", — отметил Васильев. "И вариаторы, и роботы не любят движения на низких скоростях, особенно когда скорость авто падает ниже оборотов холостого хода".

Эксперт также предупредил, что обе трансмиссии крайне уязвимы при езде по пробкам, бездорожью и горным серпантинам. Повышенная нагрузка приводит к усиленному трению механических частей и перегреву.

В заключение Васильев отметил, что ремонт вариатора обычно дороже, чем роботизированной трансмиссии, поэтому на вариаторах следует ездить максимально спокойно. В целом, главное — своевременно менять масло, чтобы срок службы трансмиссии сравнялся со сроком службы самого автомобиля, резюмировал специалист.