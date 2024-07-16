ГАИ рассказали секрет: на какой скорости камеры вас не увидят

Сотрудник ГАИ рассказал, на какой скорости автомобиль не видят дорожные камеры

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Россияне известны своей изобретательностью в обходе непопулярных законов и правил. Одной из популярных тем на автомобильных форумах является работа дорожных камер и их технические ограничения, особенно в части фиксации превышения скорости.

Фото: commons.wikimedia.org by Paweł Zdziarski, CC BY-SA 3.0

Среди водителей существует миф о всеобъемлющей системе ГАИ под названием "Паутина" и специальных людях, проверяющих каждый снимок.

Отсутствие конкретной информации порождает множество мифов среди водителей и блогеров. Одной из наиболее обсуждаемых тем является возможность обмануть камеры. Места их установки известны, но как они работают и можно ли их перехитрить, остается загадкой для многих.

Например, существует мнение, что при значительном превышении скорости камера не сможет сделать качественное фото нарушения.

Как оказалось, это не просто миф. Представитель ГАИ пояснил, на какой скорости автомобиль становится невидимым для дорожных камер. Максимальная скорость, на которой камеры фиксируют нарушения, указана в технических характеристиках устройств.

Для старых моделей, которых уже почти нет на дорогах, этот порог составляет 250 км/ч, а для новых камер его увеличили до 350 км/ч.

Таким образом, миф подтверждается: камеры действительно могут не зафиксировать автомобиль, движущийся слишком быстро. Однако для подавляющего большинства автомобилей в России достижение такой скорости практически невозможно.

Следует помнить, что попытки обойти систему, разгоняясь до экстремальных скоростей, не только опасны, но и малоэффективны для большинства водителей.