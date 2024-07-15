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Топ подержанных авто за 600 тысяч рублей: узнайте, какие модели прослужат вам десятилетия

Автоэксперт Виноградов: лучшие авто с автоматом до 600 тыс. рублей

1:50
Авто

На российском рынке подержанных автомобилей можно найти надежные машины с автоматическими коробками передач примерно за 600 тыс. рублей. О таких авто рассказал автоэксперт журнала "За рулем" Александр Виноградов.

Автоэксперт Виноградов: лучшие авто с автоматом до 600 тыс. рублей
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Во-первых, специалист рекомендует обратить внимание на Nissan Note первого поколения. Эта модель оснащена 1,6-литровым мотором мощностью 110 л. с. и коробкой передач Jatco RE4F03A, которая считается крайне надежной.

"Проблемы с автоматической коробкой связаны, в основном, с засорением соленоидов из-за износа фрикционов. В запущенных случаях продукты износа оседают в электроклапанах и гидроблоке", — поясняет Виноградов.

По его словам, автоматическая коробка прослужит долго, если менять масло каждые 70 тыс. км пробега.

Во-вторых, Виноградов рекомендует Ford Focus второй генерации с надежной автоматической коробкой 4F27E, которая может выдержать до 350 тыс. км. В этот список также вошел Chevrolet Lacetti, который оснащается двумя вариантами коробок — Aisin AW 81-40LE или ZF 4HP16. По мнению эксперта, обе коробки надежны, хотя и медлительны.

Кроме того, на вторичном рынке за 600 тыс. рублей можно найти Hyundai Getz 2009-2010 годов с автоматической коробкой A4AF3. Издание отмечает, что у этой коробки практически нет слабых мест, хотя есть особенности эксплуатации, такие как непереносимость частой пробуксовки.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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