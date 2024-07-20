Отдых превращается в кошмар: что делать при ДТП в другой стране

Андрей Гусев: что делать при ДТП за границей

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Никто не застрахован от аварии, в том числе и за границей. Что делать, если вы попали в ДТП на отдыхе? Журналисты издания "Секрет Фирмы" обратились за советом к адвокату Андрею Гусеву. Специалист рекомендовал в первую очередь обращаться в посольство, хотя в некоторых странах даже наличие страховки не всегда защитит от последствий.

Фото: freepik.com by fxquadro, PDM

Если вы попали в ДТП за границей, первое, что нужно сделать, — остановиться и включить аварийные огни. Если есть пострадавшие, необходимо оказать им помощь. Затем зафиксируйте информацию об аварии и составьте "Извещение о ДТП". Если у вас есть "Зеленая карта", свяжитесь со своей страховой компанией. В случае серьезных повреждений или разногласий вызовите полицию. Сохраните всю документацию, связанную с ДТП, и обратитесь в посольство.

При отсутствии страховки сотрудничайте с полицией и давайте правдивые показания о случившемся. Попытайтесь договориться с другим участником аварии о возмещении ущерба. Если вы не виноваты, соберите доказательства этого. Важно помнить, что при отсутствии страховки все расходы вам придется оплачивать самостоятельно. В некоторых странах за отсутствие страховки могут применить административные или даже уголовные наказания.

Никто не застрахован от аварии, в том числе и за границей. Что делать, если вы попали в ДТП на отдыхе? Журналисты издания "Секрет Фирмы" обратились за советом к адвокату Андрею Гусеву. Специалист рекомендовал в первую очередь обращаться в посольство, хотя в некоторых странах даже наличие страховки не всегда защитит от последствий.

Если вы попали в ДТП за границей, первое, что нужно сделать, — остановиться и включить аварийные огни. Если есть пострадавшие, необходимо оказать им помощь. Затем зафиксируйте информацию об аварии и составьте "Извещение о ДТП". Если у вас есть "Зеленая карта", свяжитесь со своей страховой компанией. В случае серьезных повреждений или разногласий вызовите полицию. Сохраните всю документацию, связанную с ДТП, и обратитесь в посольство.

При отсутствии страховки сотрудничайте с полицией и давайте правдивые показания о случившемся. Попытайтесь договориться с другим участником аварии о возмещении ущерба. Если вы не виноваты, соберите доказательства этого. Важно помнить, что при отсутствии страховки все расходы вам придется оплачивать самостоятельно. В некоторых странах за отсутствие страховки могут применить административные или даже уголовные наказания.