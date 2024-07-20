Вам не нужны новые гаджеты: вот что скрывают кнопки вашего авто

Как использовать скрытые функции автомобиля для комфортной езды

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Многие автолюбители используют лишь ограниченное количество кнопок на центральной панели своего автомобиля, часто не замечая, что современные машины оснащены рядом скрытых клавиш с неизвестными большинству водителей функциями.

Фото: openverse by Lucinho Photography, CC BY-NC-SA 2.0

Рассмотрим назначение 6 таких секретных кнопок:

Разблокировка селектора коробки передач при выключенном моторе (Shift Lock Release). Эта кнопка обычно спрятана под заглушкой на панели автоматической трансмиссии. Отключение сигнализации (Valet). Скрытая кнопка, устанавливаемая при монтаже сигнализации. Её расположение можно узнать в руководстве по эксплуатации, у предыдущего владельца или у дилера. Она полезна, если не удается отключить сигнализацию с помощью брелока. Отключение передней подушки безопасности. Многие забывают отключать её, когда на переднем сиденье установлено детское кресло. Для деактивации используйте замок-переключатель в бардачке или на правой стороне передней панели (потребуется ключ зажигания). Дистанционное управление боковыми стеклами. Эту функцию можно активировать, удерживая клавишу разблокировки центрального замка на ключе несколько секунд. Блокировка задних дверей. Эта кнопка предотвращает случайное открытие задних дверей во время движения, что особенно полезно, если в автомобиле есть дети. Рециркуляция воздуха. Эта кнопка помогает быстрее прогреть автомобиль зимой или устранить неприятные запахи в салоне.

Использование этих скрытых функций может значительно упростить управление автомобилем и сделать его эксплуатацию более комфортной.