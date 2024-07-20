Секретное оружие на дорогах: как ПО "Spider" ловит нарушителей

Минцифры одобрило программу для фиксации нарушений ПДД "Spider"

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Цифровое решение "Spider", разработанное НПО "ИТС", успешно прошло аудит Минцифры и включено в реестр отечественных программ. Это программное обеспечение предназначено для мониторинга, управления, обработки изображений и работы с геоинформационными системами.

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Программа "Spider" создана для поддержки систем фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД). Она использует нейросети и технологии компьютерного зрения для высокоточного распознавания государственных номерных знаков транспортных средств и поиска их в базах данных.

ПО "Spider" способно фиксировать более 20 видов нарушений ПДД, таких как превышение скорости, проезд на красный свет, неправильные повороты и движение по запрещённым полосам. Программа обучена на разнообразных данных, включая фотографии с нарушениями и без них, что позволяет эффективно работать даже ночью.

Генеральный директор НПО "Интеллектуальные технические системы" Вячеслав Смирнов подчеркнул, что работа над совершенствованием нейросети продолжается для повышения точности распознавания. Кроме того, "Spider" оснащён функциями анализа параметров транспортного потока и радарного измерения скорости, что делает его универсальным инструментом для управления дорожным движением и повышения безопасности на дорогах.