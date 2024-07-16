Новый утильсбор до 2030 года: как это повлияет на цены на автомобили?

Правительство РФ анонсировало пошаговую индексацию утильсбора до 2030 года

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Правительство России разработало параметры пошаговой ежегодной индексации утильсбора на автомобили, автобусы и спецтехнику на период до 2030 года, чтобы сбалансировать интересы производителей и потребителей.

Фото: commons.wikimedia.org by Ilya Plekhanov, CC BY 4.0

Издание РБК сообщает, что индексация будет касаться техники, производимой в России и Белоруссии. Источник, знакомый с проектом постановления, отметил, что новые положения не должны повлиять на стоимость автомобилей благодаря мерам государственной поддержки.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто выразил мнение, что многократное увеличение утильсбора приведет к росту цен на китайские автомобили в РФ и негативно скажется на всем авторынке. Он предупредил, что значительное повышение утильсбора может существенно подорвать рынок, особенно для китайских производителей. Таким образом, новый подход к индексации утильсбора призван обеспечить постепенные изменения, чтобы избежать резкого роста цен и поддержать стабильность рынка.