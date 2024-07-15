25 лет ожидания: хозяин нового ВАЗ-2109 просит миллион рублей

В Москве за новый ВАЗ-21093, простоявший 25 лет в гараже, просят миллион рублей

1:30 Your browser does not support the audio element. Авто

В Москве продают новый ВАЗ-2109, который стоял в гараже целых 25 лет. Продавец утверждает, что пятидверка была привезена из Тольятти в столицу и затем хранилась в гараже, пишет motor. ru.

Фото: Unsplash by Daniela Cuevas, PDM

Хорошее состояние автомобиля подтверждается серией фотографий и историей регистраций: в ПТС указан только один предыдущий владелец.

Речь идет о модели ВАЗ-21093i, но цена превышает рыночную стоимость — за хэтчбек просят миллион рублей, что равноценно базовому седану Lada Granta 2024 года выпуска.

У "капсульного" хэтчбека красивый темно-зеленый цвет "амулет", обычный серый тканевый салон и минимум опций: вплоть до 2000-х годов на машины для внутреннего рынка не устанавливали никаких дополнительных опций, за исключением заводских брызговиков.

В машине нет ни магнитолы, ни электростеклоподъемников. Модификация "21093i" означает, что под капотом установлен атмосферный 8-клапанный 1,5-литровый инжекторный двигатель (78 лошадиных сил, 116 Нм крутящего момента) в паре с 5-ступенчатой "механикой".

На фотографиях нет признаков износа или стороннего тюнинга, а одометр показывает всего 1583 километра за 25 лет.