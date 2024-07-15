В России разработан спецавтомобиль "Стена" для подразделений Росгвардии и МВД

В России разработан специальный автомобиль "Стена" для подразделений Росгвардии и МВД, который предназначен для разгона массовых беспорядков и защиты правоохранителей, пишет kirov-portal.
Спецтранспорт был создан на ижевском заводе "Калашников" по контракту на изготовление, заключенным в декабре прошлого года.
Первые партии автомобилей будут поставлены в 2024 и 2025 годах с оборудованием, включающим ограждение, системы пожаротушения, видеонаблюдения и регистрирования, а также звуковое и световое воздействие.
Управляющий директор АО "Концерн "Калашников" Андрей Барышников отметил положительные отзывы заказчиков и интерес со стороны иностранных компаний.
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