В России разработан спецавтомобиль "Стена" для подразделений Росгвардии и МВД

Российский производитель выпустил автомобиль для разгона массовых беспорядков

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В России разработан специальный автомобиль "Стена" для подразделений Росгвардии и МВД, который предназначен для разгона массовых беспорядков и защиты правоохранителей, пишет kirov-portal.

Фото: commons.wikimedia.org by DonSimon, PDM

Спецтранспорт был создан на ижевском заводе "Калашников" по контракту на изготовление, заключенным в декабре прошлого года.

Первые партии автомобилей будут поставлены в 2024 и 2025 годах с оборудованием, включающим ограждение, системы пожаротушения, видеонаблюдения и регистрирования, а также звуковое и световое воздействие.

Управляющий директор АО "Концерн "Калашников" Андрей Барышников отметил положительные отзывы заказчиков и интерес со стороны иностранных компаний.











