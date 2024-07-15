Компании из России начнут размещать производство по выпуску запчастей в Нигерии

В 2025 году компании из России планируют выпуск запчастей в Нигерии

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Максим Петров, торговый представитель в Нигерии, сообщил, что африканская страна предоставляет выгодные налоговые условия для российских компаний, размещающих производства на своей территории. Это подтверждалось неоднократными заявлениями министра промышленности Нигерии Отунбу Адения Адебайо, пишет Quto.

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Такое решение было принято с целью ускорения и расширения производства.

Вследствие потери доступа к некоторым рынкам, российские компании будут искать возможности на дружественных рынках, включая африканские страны. Это способствует не только развитию российского бизнеса, но и укреплению сотрудничества между Россией и африканскими государствами, подчеркнул торговый представитель. Продукция, произведенная в Нигерии, будет поставляться не только на российский рынок, но и на рынки Африки.