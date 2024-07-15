Компании из России начнут размещать производство по выпуску запчастей в Нигерии

Максим Петров, торговый представитель в Нигерии, сообщил, что африканская страна предоставляет выгодные налоговые условия для российских компаний, размещающих производства на своей территории. Это подтверждалось неоднократными заявлениями министра промышленности Нигерии Отунбу Адения Адебайо, пишет Quto.
Такое решение было принято с целью ускорения и расширения производства.
Вследствие потери доступа к некоторым рынкам, российские компании будут искать возможности на дружественных рынках, включая африканские страны. Это способствует не только развитию российского бизнеса, но и укреплению сотрудничества между Россией и африканскими государствами, подчеркнул торговый представитель. Продукция, произведенная в Нигерии, будет поставляться не только на российский рынок, но и на рынки Африки.
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