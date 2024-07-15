Эти неисправности "робота" встречаются чаще всего

Автоэксперт назвал 5 самых частых поломок роботизированной коробки передач

1:26 Your browser does not support the audio element. Авто

Роботизированные коробки передач представляют собой сложные, но надежные устройства, заявил руководитель департамента механического ремонта "Авилон Kia" Вадим Стрельбицкий. Однако существуют некоторые компоненты, которые выходят из строя чаще остальных.

Фото: openverse by Jhcbs1019, CC BY-SA 4.0

Одной из наиболее распространенных проблем является износ и пробуксовка сцепления. Это часто происходит при агрессивном стиле вождения и частых остановках и стартах. Механизм переключения передач, а также актуаторы, отвечающие за включение и выключение сцепления, могут повреждаться из-за ударов или неправильной эксплуатации, отметил эксперт.

Кроме того, Стрельбицкий подчеркнул, что гидроцилиндры, отвечающие за переключение передач в роботизированных коробках, могут терять герметичность или заклинивать. Гидронасос также подвержен поломке из-за износа или перегрева.

Агрессивный стиль вождения увеличивает нагрузку на любую трансмиссию и ускоряет износ ее компонентов, объяснил Стрельбицкий. Но даже при медленной езде, на скоростях до 6 км/ч, повышенный износ сцеплений неизбежен.

При таких скоростях происходит постоянная пробуксовка фрикционов (компонентов, выполняющих функцию сцепления между передачами), что может привести к их быстрому выходу из строя.