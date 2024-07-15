Чем опасно для мотора излишне вязкое масло

Автоэксперт Колодочкин рассказал, почему в мотор машины не стоит лить вязкое масло

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Если заливать в мотор автомобиля слишком вязкое масло, это со временем может привести к его поломке, предупреждает эксперт "За рулем" Михаил Колодочкин. Он подчеркивает, что использование более вязкого масла в исправном моторе сразу же скажется негативно.

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Комментарий эксперта Михаил Колодочкин, эксперт "За рулем":

— Теплопроводность моторного масла невелика, и чем толще масляный слой между поршнем и зеркалом цилиндра, тем сильнее нагревается поршень. В результате поршень увеличивается в размерах, что резко повышает силу трения. В таких условиях возникает риск, что мотор либо заклинит, либо потеряет мощность.

Кроме того, увеличенное трение ведет к повышенному расходу бензина, что негативно сказывается на окружающей среде.

Если в современный двигатель типа "даунсайзинг" залить слишком вязкое масло, то потери в узких масляных каналах увеличатся. Из-за повышенной вязкости масло будет поступать не вовремя и в недостаточном объеме, что приведет к масляному голоданию и необходимости капитального ремонта, отмечает специалист.

— А если мотор уже старый? В этом случае, если в парах трения появились значительные зазоры, более вязкое масло может помочь ему работать еще какое-то время до капитального ремонта или утилизации. Однако турбина не будет довольна: её износ часто носит лавинообразный характер, и применение неподходящего масла может ускорить этот процесс.

Чтобы автомобиль работал долго и надежно, следует использовать масло с вязкостью, рекомендованной заводом-изготовителем, подытожил эксперт.