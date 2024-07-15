Эти простые советы помогут продлить жизнь генератора автомобиля

Эксперт Козловский назвал четыре способа продлить ресурс генератора машины

1:17 Your browser does not support the audio element. Авто

Продлить срок службы автомобильного генератора можно при правильном его обслуживании, сообщил глава Fit Service в Бутово Дмитрий Козловский. Он отметил, что важно периодически проверять натяжение и состояние приводного ремня.

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Шкив генератора работает от поликлинового ремня, который соединен с шкивом коленвала. Безотказная работа этих компонентов необходима для надежного функционирования генератора.

Также Козловский рекомендует следить за состоянием аккумулятора. Если он теряет способность удерживать заряд, генератору придется вырабатывать большее напряжение, что может привести к его поломке.

Кроме того, при работе с аккумулятором следует быть внимательным к полярности. Неправильное подключение батареи или ошибка при «прикуривании» от другого автомобиля могут привести к поломке генератора, повреждению проводки или других электрических устройств.

Для продления срока службы генератора также важно проводить его ревизию. Специалисты разбирают агрегат, при необходимости заменяют детали, проверяют состояние обмотки и диодного моста, закладывают новую смазку, выполняют регулировку и делают контрольные замеры напряжения.