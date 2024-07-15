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Эти простые советы помогут продлить жизнь генератора автомобиля

Эксперт Козловский назвал четыре способа продлить ресурс генератора машины

1:17
Авто

Продлить срок службы автомобильного генератора можно при правильном его обслуживании, сообщил глава Fit Service в Бутово Дмитрий Козловский. Он отметил, что важно периодически проверять натяжение и состояние приводного ремня.

Эксперт Козловский назвал четыре способа продлить ресурс генератора машины
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Шкив генератора работает от поликлинового ремня, который соединен с шкивом коленвала. Безотказная работа этих компонентов необходима для надежного функционирования генератора.

Также Козловский рекомендует следить за состоянием аккумулятора. Если он теряет способность удерживать заряд, генератору придется вырабатывать большее напряжение, что может привести к его поломке.

Кроме того, при работе с аккумулятором следует быть внимательным к полярности. Неправильное подключение батареи или ошибка при «прикуривании» от другого автомобиля могут привести к поломке генератора, повреждению проводки или других электрических устройств.

Для продления срока службы генератора также важно проводить его ревизию. Специалисты разбирают агрегат, при необходимости заменяют детали, проверяют состояние обмотки и диодного моста, закладывают новую смазку, выполняют регулировку и делают контрольные замеры напряжения.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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