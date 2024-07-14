Экономьте до 30% на бензине: простые летние лайфхаки для водителей

Эксперт Чекулаев перечислил способы экономии топлива в летнее время

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Сезон отпусков в самом разгаре, и расходы на топливо тоже растут. Младший научный сотрудник лаборатории теоретической и прикладной нанотехнологии Государственного университета просвещения Игорь Чекулаев поделился советами о том, как можно сэкономить на бензине в летний период.

Фото: openverse by Michael Kappel, CC BY-NC 2.0

Отключение кондиционера

Многие считают, что выключение кондиционера в жару автоматически экономит бензин. Однако, как утверждает Игорь Чекулаев, это не всегда так. В пробках отключение кондиционера действительно снижает расход топлива. Но при движении с открытыми окнами возрастает сопротивление ветра, что увеличивает нагрузку на двигатель и, соответственно, расход топлива.

Вождение без рывков

Резкие ускорения и торможения — враги экономичного вождения. Старайтесь трогаться плавно, постепенно набирая скорость, и заранее снижайте ее перед светофорами.

Правильное давление в шинах

Неправильное давление в шинах — еще один фактор, негативно влияющий на расход топлива. При этом увеличивается площадь соприкосновения шин с дорогой, что приводит к большему трению и, как следствие, к лишним затратам на бензин. Регулярно проверяйте давление в шинах в соответствии с рекомендациями производителя вашего автомобиля.

Заранее спланированный маршрут

Составьте оптимальный маршрут поездки, учитывая загруженность дорог. Избегайте пробок и лишних километров, объединяя несколько дел в одну поездку, если это возможно.

Техническое обслуживание

Регулярное техническое обслуживание автомобиля — залог его эффективной работы. Меняйте масло и фильтры, следите за состоянием двигателя и других важных узлов. Исправный автомобиль работает экономичнее.

Заправка в правильное время

Старайтесь заправляться утром или вечером, когда температура воздуха ниже. Это уменьшает испарение бензина и увеличивает его количество в баке.

Разумный скоростной режим

Соблюдение скоростного режима не только обеспечивает безопасность, но и помогает экономить топливо. При движении на предельной скорости расход бензина выше, чем при езде в рамках разумных ограничений.

Помните, даже небольшие изменения в привычках вождения могут привести к значительной экономии бензина.