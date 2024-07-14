Экономьте до 30% на бензине: простые летние лайфхаки для водителей

Сезон отпусков в самом разгаре, и расходы на топливо тоже растут. Младший научный сотрудник лаборатории теоретической и прикладной нанотехнологии Государственного университета просвещения Игорь Чекулаев поделился советами о том, как можно сэкономить на бензине в летний период.
Отключение кондиционера
Многие считают, что выключение кондиционера в жару автоматически экономит бензин. Однако, как утверждает Игорь Чекулаев, это не всегда так. В пробках отключение кондиционера действительно снижает расход топлива. Но при движении с открытыми окнами возрастает сопротивление ветра, что увеличивает нагрузку на двигатель и, соответственно, расход топлива.
Вождение без рывков
Резкие ускорения и торможения — враги экономичного вождения. Старайтесь трогаться плавно, постепенно набирая скорость, и заранее снижайте ее перед светофорами.
Правильное давление в шинах
Неправильное давление в шинах — еще один фактор, негативно влияющий на расход топлива. При этом увеличивается площадь соприкосновения шин с дорогой, что приводит к большему трению и, как следствие, к лишним затратам на бензин. Регулярно проверяйте давление в шинах в соответствии с рекомендациями производителя вашего автомобиля.
Заранее спланированный маршрут
Составьте оптимальный маршрут поездки, учитывая загруженность дорог. Избегайте пробок и лишних километров, объединяя несколько дел в одну поездку, если это возможно.
Техническое обслуживание
Регулярное техническое обслуживание автомобиля — залог его эффективной работы. Меняйте масло и фильтры, следите за состоянием двигателя и других важных узлов. Исправный автомобиль работает экономичнее.
Заправка в правильное время
Старайтесь заправляться утром или вечером, когда температура воздуха ниже. Это уменьшает испарение бензина и увеличивает его количество в баке.
Разумный скоростной режим
Соблюдение скоростного режима не только обеспечивает безопасность, но и помогает экономить топливо. При движении на предельной скорости расход бензина выше, чем при езде в рамках разумных ограничений.
Помните, даже небольшие изменения в привычках вождения могут привести к значительной экономии бензина.
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