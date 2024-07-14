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Названо главное отличие вариатора от "робота"

Автоэксперт рассказал о ключевом отличии в принципах работы вариатора и "робота"

2:11
Авто

Автомобильный рынок предлагает множество вариантов трансмиссий, среди которых выделяются два основных типа: вариатор и роботизированная коробка передач. Несмотря на схожие функции, между ними есть ключевые отличия, которые влияют на их работу, надежность и стоимость.

Автоэксперт рассказал о ключевом отличии в принципах работы вариатора и "робота"
Фото: Wikipedia by Qurren is licensed under GNU Free Documentation License

Роботизированная коробка передач по сути представляет собой обычную механическую коробку с добавлением сложного узла сцепления, обеспечивающего быстрое и почти бесшовное переключение передач. Это достигается благодаря автоматическому управлению механизмом сцепления, что позволяет избежать разрыва крутящего момента при переключении.

Вариатор же является принципиально иной системой и относится к типу автоматических трансмиссий. Он использует гидротрансформатор, который плавно изменяет передаточное отношение в широком диапазоне без необходимости переключения передач. Это обеспечивает более плавное и комфортное движение, поддерживая обороты двигателя на оптимальном уровне для максимального крутящего момента.

Несмотря на конструктивные различия, и робот, и вариатор чувствительны к движению на низких скоростях, особенно когда скорость автомобиля падает ниже оборотов холостого хода. В таких условиях автоматика робота вынуждена разжимать диски сцепления, что приводит к их нагреву и ускоренному износу. В вариаторе часть нагрузки берет на себя гидротрансформатор, снижая износ механических частей.

Обе трансмиссии плохо переносят условия бездорожья. Повышенная нагрузка и частые переключения приводят к перегреву коробки передач из-за трения механических деталей.

С точки зрения ремонта, вариатор значительно дороже робота, требуя более сложных и дорогостоящих процедур. Поэтому важно помнить, что вариатор требует аккуратного и спокойного стиля вождения.

Не стоит забывать о своевременной замене масла в трансмиссии как для вариатора, так и для робота. Это поможет продлить срок службы этих узлов, приближая его к ресурсу самого автомобиля.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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