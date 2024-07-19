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Тонировка по-новому: технологии, которые обернулись провалом

Электронная тонировка стекол: технологии, проблемы и альтернативы

1:35
Авто

Многие автовладельцы в России хорошо знакомы с практикой тонировки стекол. Часто водители тонируют только задние окна, однако есть и те, кто применяет пленку на передние боковые и лобовое стекла, что является нарушением закона. В случае выявления таких нарушений, инспекторы ГИБДД могут выписать штраф и предписание, а повторное нарушение может привести к административному аресту. Из-за этого автомобилисты ищут альтернативные решения, такие как каркасные шторки или тонировка, соответствующая ГОСТу, хотя они не всегда удовлетворяют потребности водителей.

Электронная тонировка стекол: технологии, проблемы и альтернативы
Фото: wikipedia by Alexandre Prévo, CC BY-SA 2.0

Один автолюбитель решил установить электронную тонировку, которую можно регулировать с пульта. Система была заявлена как устойчивая к температурным перепадам от +55 до -35 градусов Цельсия, но реальные заморозки до -40 градусов привели к её сбою. Когда полиция остановила автомобиль, тонировку не удалось отключить, что привело к составлению протокола и наказанию водителя.

Этот инцидент подтвердил, что даже надёжные системы могут выйти из строя в экстремальных условиях. В результате, водитель решил отказаться от электронной тонировки в пользу более надёжных и доступных решений, таких как каркасные шторки. Это решение подчёркивает важность соблюдения ПДД и установленных норм, так как нарушения могут привести к серьезным последствиям, включая административное наказание.

 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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