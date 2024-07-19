Не теряй время и деньги: открой машину сам, когда ключи внутри

Как самостоятельно открыть автомобиль, если ключи остались внутри

1:40 Your browser does not support the audio element. Авто

Многие автовладельцы сталкивались с ситуацией, когда ключи случайно остались в закрытом автомобиле. В таких случаях многие думают о необходимости возвращения домой за запасным комплектом ключей. Однако, есть альтернативные способы доступа в салон авто без дополнительных затрат.

Фото: Wikipedia by Alexander Migl, CC BY-SA 4.0

Обычным решением в такой ситуации является вызов аварийной службы. Однако для этого потребуется предъявить документы на автомобиль, что невозможно, если они также находятся внутри авто. Поэтому, остаётся возможность самостоятельного доступа в салон.

Для самостоятельного доступа в автомобиль можно использовать специальную подушку для отгибания двери или стекла, которую можно приобрести в магазине автозапчастей. Важно учитывать прилагаемые усилия, чтобы избежать повреждения автомобиля и последующих расходов на ремонт.

Дополнительный инструмент, который может потребоваться — это крючок, с помощью которого можно зацепить внутренний механизм замка двери. Если окно автомобиля было оставлено приоткрытым, можно использовать скотч для создания ручек, которые позволят сдвинуть стекло вниз и открыть дверь.

Если другие методы не подходят, можно прибегнуть к разбиванию бокового стекла, используя физическую силу или специальный молоток, который также можно найти в строительных магазинах. Однако, после этого потребуется замена стекла, что повлечёт дополнительные расходы.

Эти методы помогут автовладельцу избежать лишних затрат и времени на получение доступа к своему автомобилю, если ключи были забыты внутри.