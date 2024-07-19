Скоро на дорогах: Россия запускает массовое производство уникальных автокомпонентов

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Российские автомобили получат новые коробки передач от ЯМЗ уже в этом году

1:10
Авто

Уровень локализации производства, отражающий зависимость автомобилестроения от импортных деталей, активно повышается у российских производителей в ответ на проблемы с доступностью зарубежных компонентов, приводящие к простоям на заводах. Согласно данным ресурса Quto, Ярославский моторный завод (ЯМЗ) взялся за разработку новых типов коробок передач.

Российские автомобили получат новые коробки передач от ЯМЗ уже в этом году
Фото: wikipedia by Homoatrox, CC BY-SA 3.0

Завод планирует выпуск двух типов трансмиссий: 12-ступенчатой автоматической коробки передач и её роботизированного аналога. Ожидается, что оба продукта будут представлены к концу текущего года, причём основным покупателем станет Минский автомобильный завод (МАЗ), который сейчас зависит от компонентов от китайской компании Fast Gear.

Кроме того, среди возможных покупателей новых коробок передач от ЯМЗ указывается и компания "УРАЛ", известная производителем крупногабаритного транспорта.

Параллельно с ЯМЗ, КамАЗ также работает над созданием собственной роботизированной коробки передач, основанной на технологии ZF. Подробности этого проекта пока не раскрываются.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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