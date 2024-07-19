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УАЗ «Профи» с новым двигателем: революция или провал

УАЗ «Профи» получит гибридный двигатель в ближайшие годы

1:47
Авто

Официальная статистика показывает, что грузовик УАЗ "Профи" 2024 года часто участвует в авариях и входит в топ-10 таких случаев. Это связывают с его основным использованием в городских грузоперевозках. Тем временем спрос на эту модель растет: за первые пять месяцев текущего года было продано 1973 единицы, что на 23,9% больше, чем в прошлом году.

УАЗ «Профи» получит гибридный двигатель в ближайшие годы
Фото: wikipedia by Firoku, CC BY 4.0

Представители УАЗа анонсировали скорую презентацию обновленной версии "Профи", намеченную на конец 2024 года. Несмотря на слухи, обновление затронет не только экстерьер, но и интерьер автомобиля, включая мультимедийный комплекс, что сделает его более комфортным.

С 2025 года ожидаются изменения в модельном ряду: новые автоматические КПП будут установлены на некоторые модели, однако "Профи" вероятно останется с механической коробкой передач из-за предпочтений в коммерческом сегменте.

Внимание также привлекает сотрудничество УАЗа с компанией "ЭМ-рус", которая разрабатывает гибридный двигатель на базе "Профи". Этот двигатель будет сочетать ДВС и электромотор, стремясь к повышенной эффективности и увеличению запаса хода на электротяге. Разработка проходит все необходимые испытания и сертификации, предвещая первую российскую разработку такой компоновки в серийном автомобиле.

Какие значительные изменения в "Профи" пройдут проверку на дороге перед официальной презентацией модели, пока неизвестно. УАЗ может задержать анонс обновления, на что указывает отсутствие прототипов на общественных дорогах.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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