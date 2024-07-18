Миллионы за пыль: как старые автомобили становятся сокровищами

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Экономика ретроавтомобилей: как оценивается стоимость "капсул времени"

2:14
Авто

В последние годы в средствах массовой информации и социальных сетях часто появляются сообщения о продаже так называемых "капсул времени" или гаражных находок. Это термин для обозначения транспортных средств, которые долгие годы не использовались и хорошо сохранились. Некоторые из этих транспортных средств, особенно редкие или престижные модели, могут стоить миллионы рублей. Издание "МК" исследовало, как формируются цены на такие коллекционные автомобили и как правильно купить или продать такую редкость.

Экономика ретроавтомобилей: как оценивается стоимость "капсул времени"
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru

Рынок автомобильных "капсул времени" становится все более ориентированным на профессиональных коллекционеров, поскольку эти автомобили представляют большой интерес для любителей старинных машин и мотоциклов. Примеры недавних предложений включают редкий пикап ВАЗ-2328 "Волк", универсал ВАЗ-2102, правительственный лимузин ЗИЛ-4104 и чехословацкий мотоцикл "Ява-350", каждый из которых оценивается в миллионы рублей.

Специалист по подбору и обслуживанию подержанных автомобилей Алексей Островский объяснил, что ценность таких автомобилей часто зависит от их исторической значимости и состояния. Например, первый официально проданный в России "Роллс-Ройс" был оценен в 21,3 миллиона рублей, что делает его стоимость вполне сопоставимой с современными моделями люксового класса.

Кроме того, автомобильный эксперт подчеркивает, что экономически нецелесообразно эксплуатировать ретроавтомобили в условиях современного дорожного движения из-за высоких затрат на обслуживание, страхование и ремонт. Это привело к тому, что коллекционеры чаще всего покупают такие автомобили не для ежедневного использования, а как инвестицию или для участия в ретроралли.

По мере того как все больше "гаражных находок" превращаются в коллекционные предметы, на рынке появляется все больше посредников, которые специализируются на поиске и покупке этих раритетных автомобилей для коллекционеров.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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