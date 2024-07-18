Раскрыты секреты, почему полиция останавливает именно вашу машину

Какие признаки на вашем авто могут привести к штрафам

1:19 Your browser does not support the audio element. Авто

Некоторые автовладельцы сталкиваются с тем, что их часто останавливают на дорожных постах, в то время как других водителей полиция, кажется, не замечает. Сотрудник Госавтоинспекции объяснил, что некоторые аспекты внешнего вида и поведения на дороге могут привлечь внимание правоохранителей.

Фото: riamediabank.ru by Михаил Мордасов, CC BY-SA 3.0

Особое внимание уделяется машинам с сильной тонировкой и нестандартным тюнингом, таким как громкие выхлопные системы или аэродинамические элементы, что может привести к штрафу за изменения в конструкции автомобиля. Также под риск попадают старые автомобили, особенно те, у которых изменена подвеска или видимое техническое состояние оставляет желать лучшего.

Другими факторами, привлекающими внимание, являются аномальное поведение на дороге, такое как слишком быстрая или медленная езда по сравнению с потоком, а также наличие детей в автомобиле, что может вызвать проверку на наличие детских кресел.

Для того чтобы избежать ненужного внимания со стороны ГАИ, эксперт советует воздерживаться от любых видимых модификаций автомобиля, строго соблюдать правила дорожного движения и поддерживать автомобиль в чистоте. Это поможет водителям оставаться менее заметными для дорожной полиции.