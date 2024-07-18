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Важное изменение для автовладельцев: стандарты тары для топлива ужесточены

Почему запрещено заливать топливо в пластиковую тару на АЗС

1:37
Авто

В последнее время увеличилось количество запретов и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, а не на ущемление прав автовладельцев. Одним из таких запретов является ограничение на заправку топлива в пластиковые контейнеры.

Почему запрещено заливать топливо в пластиковую тару на АЗС
Фото: Wikipedia by Santeri Viinamäki, CC BY-SA 4.0

Запрет на использование пластиковых контейнеров на АЗС связан с безопасностью, так как неправильное хранение топлива может привести к его воспламенению. Причины запрета кроются в рисках, связанных с изменением формы и состояния пластика под влиянием температурных перепадов, что может привести к трещинам и утечке топлива.

В настоящее время на АЗС топливо отпускается только в специализированные контейнеры, такие как прочные металлические канистры или специально предназначенные для этого пластиковые канистры, которые обеспечивают безопасную транспортировку и хранение бензина или дизеля.

Для автомобилистов, которые сталкиваются с необходимостью заправки топлива не только в автомобиль, но и в другое оборудование, существуют заправочные станции самообслуживания, где можно использовать любую тару. Однако стоит помнить о риске быть замеченным и о возможности проверки содержимого багажника сотрудниками ГАИ, что может привести к конфискации топлива, если оно перевозится в неподходящей таре.

Таким образом, несмотря на возможность экономии на покупке специализированных канистр, важно помнить о безопасности и потенциальных правовых последствиях использования неподходящей тары для транспортировки топлива.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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