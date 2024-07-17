Избегайте этих напитков в жару, если не хотите проблем на дороге

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Летние напитки для водителей: что можно и что нельзя

1:23
Авто

В жаркое время года особенно важно, чтобы водители употребляли достаточно жидкости. Недостаток воды в организме может привести к ухудшению внимания и общему самочувствию за рулем. Однако важно выбирать правильные напитки для утоления жажды летом.

Летние напитки для водителей: что можно и что нельзя
Фото: flickr.com by понафотки, CC BY-SA 2.0

Что стоит пить водителям летом

Основное правило для водителей в летний период — пить достаточно чистой воды. Рекомендуется употреблять около 2,5 литров воды в день, чтобы поддерживать водный баланс. Для тех, кто проводит много времени в пути, полезно иметь в автомобиле бутылки минеральной воды, которая помогает быстро и эффективно утолить жажду. Для стимуляции и уменьшения усталости может помочь зеленый чай, который помогает бороться с сонливостью и одновременно успокаивает.

Что не стоит пить водителям летом

Кофе в жаркие дни может быть не лучшим выбором, так как это горячий напиток, способный повысить давление и учащение сердцебиения, что нежелательно в дороге. Сладкая газировка также не лучший выбор, поскольку она не только плохо утоляет жажду, но и может вызвать сонливость у водителя. Абсолютно неприемлемо для водителя употребление алкоголя перед вождением. Это строгое правило, которое должно соблюдаться без исключений, независимо от погоды.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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