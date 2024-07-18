Как проехать на красный и избежать штрафа

Какие ситуации позволяют проезд на красный без штрафа

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Проезд на красный свет обычно рассматривается как серьезное нарушение правил дорожного движения, сопровождаемое штрафом в размере от 800 до 5000 рублей. Однако существуют особые обстоятельства, когда такой проезд допустим без юридических последствий, как объяснил представитель ГАИ.

Фото: commons.wikimedia.org by ŠJů, CC BY-SA 3.0

Первое исключение включает следование указаниям регулировщика дорожного движения. Водители и пешеходы должны подчиняться его командам, даже если они противоречат сигналам светофора. То есть, если регулировщик разрешает движение на красный, водители могут продолжать движение.

Второе исключение применяется к ситуациям на перекрестке, где водитель начал движение при зеленом свете, но светофор переключился на красный, пока автомобиль все еще находится на перекрестке. В таком случае, водитель должен завершить маневр, а другие участники движения должны предоставить ему преимущество.

Третья ситуация связана с необходимостью экстренного маневра, когда водителю угрожает возможность столкновения, если он остановится перед светофором или железнодорожным переездом. В таких случаях водитель имеет право продолжить движение, чтобы минимизировать риск аварии.

Необходимо всегда помнить о приоритете безопасности и соблюдении правил дорожного движения, несмотря на наличие исключений.



