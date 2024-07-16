Всего 50 автомобилей за полгода: кто покупает роскошные Aurus?

Aurus продал 50 автомобилей в первой половине 2024 года

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В первой половине 2024 года было продано 50 автомобилей марки Aurus, согласно данным ГАИ о первичной постановке на учет, которые проанализировал портал Drom. ru. Из них 10 машин — это кроссоверы Aurus Komendant, а 40 — седаны Aurus Senat. Из проданных автомобилей, 3 кроссовера и 32 седана были произведены в Москве и в Елабуге в 2023 году, остальные 15 автомобилей — в 2024 году.

Фото: kremlin.ru is licensed under CC BY 3.0

Основными покупателями автомобилей бренда Aurus стали юридические лица, на которые приходится большая часть продаж. Физические лица приобрели лишь 5% от общего объема проданных Aurus Senat. Эти данные свидетельствуют о высокой привлекательности люксового бренда для корпоративных клиентов, что подтверждает статус и престиж автомобилей Aurus.