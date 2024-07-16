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Пять фатальных ошибок при выборе масла, которые убивают ваш двигатель

Как неправильный выбор вязкости моторного масла может погубить ваш двигатель

1:24
Авто

Вязкость моторного масла — ключевой показатель, влияющий на его подбор и работу двигателя. Она регулируется классификацией SAE и указывает на поведение масла при 40 ˚C и 100 ˚C.

Как неправильный выбор вязкости моторного масла может погубить ваш двигатель
Фото: wikipedia by ООО "Газпромнефть - Смазочные материалы", CC BY 4.0

Неправильно выбранная вязкость может привести к серьезным проблемам: слишком густое масло забивает маслоканалы, а слишком жидкое не обеспечивает достаточной защиты. Портал "Тарантас Ньюс" выяснил, почему важно следовать рекомендациям автопроизводителя и какие риски несет неправильный выбор вязкости.

Рекомендации автопроизводителя основаны на конструктивных особенностях двигателя, учитывая зазоры в парах трения, сечение маслоканалов и производительность маслонасоса. Выбор масла с подходящей вязкостью также влияет на расход топлива, что важно для современных двигателей. Небольшие отклонения допустимы только для старых двигателей с большим пробегом, где рекомендуется более вязкое масло для улучшения смазки и снижения расхода топлива.

Неправильный выбор вязкости масла может усложнить холодный запуск и привести к повышенному износу двигателя, перегреву, увеличенному угару, снижению мощности и повышенному расходу топлива. Автолюбители должны понимать риски и следовать рекомендациям, чтобы обеспечить долгую и бесперебойную работу двигателя.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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