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Ваш двигатель под угрозой: почему важно проверять зазоры клапанов?

Зачем регулировать зазоры клапанов: советы от эксперта

1:17
Авто

В интервью порталу "Тарантас Ньюс" технический тренер сети автосервисов FIT SERVICE Сергей Пономарев рассказал о важности регулировки зазоров клапанов в двигателях без гидрокомпенсаторов.

Зачем регулировать зазоры клапанов: советы от эксперта
Фото: wikipedia by X-Ray91270, PDM

Правильный тепловой зазор необходим для корректного смесеобразования и нормальной работы двигателя. Если зазоры слишком велики, возникают стуки в двигателе, износ кулачков распределительного вала и потеря мощности. Если зазор отсутствует, это может привести к неравномерной работе двигателя и прогару клапанов.

Некоторые автомобили требуют регулярной регулировки зазоров, которая зависит от рекомендаций производителя и пробега автомобиля. В среднем, процедура должна проводиться каждые 50-80 тыс. км.

Сергей Пономарев советует проводить периодическую проверку зазоров на сертифицированном СТО даже при отсутствии слышимых стуков в двигателе. Даже если в двигателе установлены гидрокомпенсаторы, их состояние тоже следует проверять, поскольку они могут выйти из строя и не поддерживать нужный тепловой зазор.

Регулярная проверка зазоров клапанов важна для поддержания нормальной работы двигателя и предотвращения дорогостоящих ремонтов.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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