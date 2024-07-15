Водители ненавидят эти функции: какие опции в автомобилях вызывают раздражение

Топ-5 спорных опций в современных автомобилях: что раздражает водителей?

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Автопроизводители стремятся оснастить свои машины максимальным набором опций, однако некоторые из них не находят применения у владельцев и даже вызывают раздражение. Эксперты портала njcar. ru, изучив отзывы автомобилистов, составили топ-5 наиболее спорных систем и опций в современных автомобилях.

Фото: wikipedi by DariuszSankowski, CC0

Система ESP: Эта система может вызывать неудобства, особенно когда автомобиль застревает в грязи. Не на всех машинах она полностью отключается, вынуждая водителей прибегать к различным методам, чтобы деактивировать опцию, вплоть до извлечения предохранителя.

Временное запасное колесо (докатка): В российских условиях крайне важно иметь полноценное запасное колесо из-за состояния дорог. Однако производители все чаще предлагают докатку, что ограничивает возможности водителей и повышает риск аварийных ситуаций, особенно в дождливую погоду.

Широкие задние стойки кузова и узкое стекло: Эти конструктивные особенности ухудшают обзор, что вызывает недовольство у водителей.

Штатные навигационные системы: Они существенно уступают современным смартфонам, которые регулярно обновляются. Это приводит к частым сбоям в работе автомобильной навигации, неспособной учитывать новые дороги и создавать оптимальные маршруты.

Отсутствие физических кнопок на передней панели: Современные автомобили постепенно теряют физические кнопки, их функционал переносят на сенсорные экраны. Это вызывает раздражение у водителей, которые вынуждены бесконечно перелистывать различные меню, что может серьезно повлиять на безопасность водителя и пассажиров.

Эти особенности автомобилей становятся причиной неудобств и порой создают дополнительные проблемы для водителей, несмотря на усилия производителей сделать машины более технологичными и удобными.